27 nov. 2025
Torneo Clausura

Entradas habilitadas para el duelo Guaraní vs. Luqueño

La red social del Aborigen dio a conocer los precios de las entradas para el crucial juego del domingo ante el Auriazul. Se puede destacar la promoción en Platea de 2 accesos por G. 40.000.

Noviembre 27, 2025 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní.jfif

El Aborigen buscará la victoria ante Luqueño, Agustín Manzur (izquierda) se perfila en el equipo titular. Mientras que Ferfer (derecha) está en duda a causa de una molestia en el tobillo.

Foto: Club Guaraní.

Guaraní dio inicio a la venta de entradas para el juego vs. Sportivo Luqueño, a disputarse este domingo en el estadio Erico Galeano (18:00).

El Legendario es uno de los aspirantes al título del Clausura 2025 y necesita el aliento de sus aficionados y en ese contexto consideró los siguientes precios: Gradería Norte G. 20.000; Platea (2x1) G. 40.000; Preferencia G. 50.000 y la Gradería Sur (visitante) G. 20.000. Los pases se pueden adquirir en la web en la página de tuti (tuti.com.py).

Por otra parte, el plantel principal realizó este jueves su tercera movilización en la semana con equipo completo. Recordando que Alexandro Maidana ya se encuentra habilitado después de purgar los partidos de suspensión.

Fernando Fernández actualmente sería la única duda para el juego ante el Auriazul de Luque. La Fiera continúa trabajando diferenciado recuperándose del golpe en el tobillo.

Guaraní
Redacción D10
