Entradas habilitadas para el duelo Guaraní vs. Luqueño

Guaraní dio inicio a la venta de entradas para el juego vs. Sportivo Luqueño, a disputarse este domingo en el estadio Erico Galeano (18:00).

El Legendario es uno de los aspirantes al título del Clausura 2025 y necesita el aliento de sus aficionados y en ese contexto consideró los siguientes precios: Gradería Norte G. 20.000; Platea (2x1) G. 40.000; Preferencia G. 50.000 y la Gradería Sur (visitante) G. 20.000. Los pases se pueden adquirir en la web en la página de tuti (tuti.com.py).

Por otra parte, el plantel principal realizó este jueves su tercera movilización en la semana con equipo completo. Recordando que Alexandro Maidana ya se encuentra habilitado después de purgar los partidos de suspensión.

Fernando Fernández actualmente sería la única duda para el juego ante el Auriazul de Luque. La Fiera continúa trabajando diferenciado recuperándose del golpe en el tobillo.