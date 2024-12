“Dicen haber cambiado la estructura del club, pero no han cambiado más que la infraestructura, porque a nivel de manejo no es más que una oficina abandonada y mal administrada”, expuso Rejala. Añadió que “nosotros estamos para construir, juntar, unir; no para dividir ni perjudicar. Mis intenciones son honestas y mi compromiso es absoluto. Ellos no tienen la dignidad de callarse y nos atacan porque nos tienen miedo”. Zapag dijo que la “oposición aprovecha los momentos difíciles del club”.