Rejala hace oficial su candidatura en Cerro

Carlos Rejala, ex parlamentario de la nación, lanzó ayer de manera oficial su candidatura para pugnar por la presidencia de Cerro Porteño, en las próximas elecciones que se celebrarán en enero.

“Estos tiempos exigen un club ordenado, fuerte y moderno, con transparencia, trabajo y resultados. El hincha debe estar primero, siempre. Esta grandeza la forjó nuestra gente y a ellos debemos darle alegría”, fue el mensaje que lanzó Rejala en su presentación oficial.

El dirigente deportivo en su discurso ya como candidato a la Presidencia de Cerro expuso: “Me presentaré como candidato a presidente de Cerro. El nuevo Cerro es un Cerro ganador, es un Cerro que se hace respetar desde adentro, así que construiremos un club transparente, robusto y moderno”.

Rejala además argumentó en su discurso: “Así como todos los cerristas sueñan con una conquista internacional, ese también es mi sueño, tenemos que creer en nosotros mismos, contaremos con especialistas de primer nivel en cada área”.

Como mensaje, el ex diputado nacional remarcó: “Hoy escribimos la primera página de la nueva y gloriosa historia del más grande del Paraguay”, agregando como propuesta inmediata: “¿Cómo es eso de practicar dos horas y después volver al día siguiente?, eso ya no corre más, con mi gestión terminó eso”.

La candidatura de Rejala se suma a las de Blas Reguera por el Movimiento Cerro Primero y Rubén Recalde por el Movimiento Mundo Cerro.