07 nov. 2025
Cerro Porteño

Rejala hace oficial su candidatura en Cerro

El ex diputado es otra propuesta, tras Blas Reguera y Rubén Recalde.

Noviembre 07, 2025 06:44 a. m. • 
Por Redacción D10
rejala carlos_64039023.jfif

La propuesta. Rejala lidera el Movimiento Nuevo Cerro

Foto: Gentileza

Carlos Rejala, ex parlamentario de la nación, lanzó ayer de manera oficial su candidatura para pugnar por la presidencia de Cerro Porteño, en las próximas elecciones que se celebrarán en enero.

“Estos tiempos exigen un club ordenado, fuerte y moderno, con transparencia, trabajo y resultados. El hincha debe estar primero, siempre. Esta grandeza la forjó nuestra gente y a ellos debemos darle alegría”, fue el mensaje que lanzó Rejala en su presentación oficial.

El dirigente deportivo en su discurso ya como candidato a la Presidencia de Cerro expuso: “Me presentaré como candidato a presidente de Cerro. El nuevo Cerro es un Cerro ganador, es un Cerro que se hace respetar desde adentro, así que construiremos un club transparente, robusto y moderno”.

Rejala además argumentó en su discurso: “Así como todos los cerristas sueñan con una conquista internacional, ese también es mi sueño, tenemos que creer en nosotros mismos, contaremos con especialistas de primer nivel en cada área”.

Como mensaje, el ex diputado nacional remarcó: “Hoy escribimos la primera página de la nueva y gloriosa historia del más grande del Paraguay”, agregando como propuesta inmediata: “¿Cómo es eso de practicar dos horas y después volver al día siguiente?, eso ya no corre más, con mi gestión terminó eso”.

La candidatura de Rejala se suma a las de Blas Reguera por el Movimiento Cerro Primero y Rubén Recalde por el Movimiento Mundo Cerro.

Asamblea de Cerro Cerro Porteño Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg
Cerro Porteño
“Tenemos que ganar como sea”
Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, habló de la importancia del lance con Guaraní.
Octubre 31, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
zapag_17001272.jpg
Cerro Porteño
Raúl Zapag, frontal ante las agresiones
El ex presidente de Cerro habló acerca del momento dirigencial del club.
Octubre 31, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
jorge bava cerro porteño_63914741.jpg
Cerro Porteño
Bava busca potenciar el ataque, de cara al compromiso ante Guaraní
Cerro Porteño se prepara para el compromiso clave que afrontará ante Guaraní, este domingo 2 de noviembre, compromiso que será en La Nueva Olla, desde las 20:00.
Octubre 31, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro entrenamiento_G4cc05oXoAAaRXz_63901065.jfif
Cerro Porteño
En Barrio Obrero se prepara una fiesta
En Barrio Obrero se prepara una gran fiesta para el compromiso que el domingo 2 de noviembre animarán Cerro Porteño ante Guaraní, desde las 20:00 por la fecha 19 del torneo Clausura.
Octubre 30, 2025 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Sergio araujo cerro porteño
Cerro Porteño
Pettengill: “Se viene una final anticipada”
El vicepresidente del Ciclón valoró el triunfo ante Nacional y presagia una gran fiesta para el choque ante el Indio.
Octubre 28, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
G3lgxepXAAA2ngb.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño prepara un duelo crucial
El Azulgrana se prepara para su compromiso ante Nacional, que cierra la ronda 18 del torneo Clausura que será este lunes en el Arsenio Erico, desde las 20:00.
Octubre 25, 2025 10:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más