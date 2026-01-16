17 ene. 2026
Cerro Porteño

Reguera y Rejala inscribieron sus candidaturas para la Asamblea en Cerro

Los candidatos pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en la Asamblea de elección de autoridades que se desarrollará el próximo 31 de enero.

El Moviemiento “Nuevo Cerro” oficializó la candidatura de Carlos Rejala.

En Barrio Obrero se vive a pleno la etapa de proselitismo de cara a las elecciones de autoridades que se efectuarán en la Asamblea que se fijó para el 31 de enero.

Blas Reguera, del movimiento “Cerro Primero”, y Carlos Rejala, del movimiento “Nuevo Cerro”, inscribieron sus candidaturas, oficializando la puja que se cumplirá en dos semanas.

Tras la formalización de la candidatura, Blas Reguera expuso: “Hace mucho tiempo venimos soñando y preparándonos para este día. Yo creo que es un día histórico para inscribir una candidatura para este movimiento”. Agregó: “En todo este trayecto, Cerro Primero demostró que es un movimiento independiente y que no se desvía. Hoy yo creo que está significando la unión del pueblo azulgrana”.

El candidato a presidente del Ciclón se tomó su tiempo para adelantar algo de su proyecto: “Tenemos 6 pilares: la atención a las formativas, innovación en tecnología, cercanía con el plantel y el socio, mucha participación y la parte financiera. El movimiento tiene para respaldar lo que haga falta”.

A su vez, Carlos Rejala apuntó acompañado de integrantes de su movimiento: “Somos la verdadera y única oposición, queremos marcar un nuevo rumbo, todo el pueblo sabe cuál es la única verdad y venimos a cumplir con el hincha para soñar con un nuevo Cerro, despertar a ese gigante dormido”.

El candidato por “Cerro Nuevo” remarcó: “Mientras otros están preocupados por otras cosas, nosotros ya trabajamos por el club”. Acotó: “Nunca más paquetes y lisiados en Cerro Porteño y que nunca más sea un hospital y una ONG”.

Rejala cerró abordando lo siguiente: “El que gane las elecciones que honre el compromiso y que tenga la capacidad de gestión, con un verdadero equipo. El pueblo azulgrana merece respeto, hasta el último hincha merece respeto. La gloria la vamos a tener, la vamos a traer con mucha dedicación y trabajo”.

