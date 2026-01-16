Reguera y Rejala inscribieron sus candidaturas para la Asamblea en Cerro

En Barrio Obrero se vive a pleno la etapa de proselitismo de cara a las elecciones de autoridades que se efectuarán en la Asamblea que se fijó para el 31 de enero.

Blas Reguera, del movimiento “Cerro Primero”, y Carlos Rejala, del movimiento “Nuevo Cerro”, inscribieron sus candidaturas, oficializando la puja que se cumplirá en dos semanas.

Tras la formalización de la candidatura, Blas Reguera expuso: “Hace mucho tiempo venimos soñando y preparándonos para este día. Yo creo que es un día histórico para inscribir una candidatura para este movimiento”. Agregó: “En todo este trayecto, Cerro Primero demostró que es un movimiento independiente y que no se desvía. Hoy yo creo que está significando la unión del pueblo azulgrana”.

Blas Reguera y su movimiento de cara a las elecciones. Foto: Gentileza.

El candidato a presidente del Ciclón se tomó su tiempo para adelantar algo de su proyecto: “Tenemos 6 pilares: la atención a las formativas, innovación en tecnología, cercanía con el plantel y el socio, mucha participación y la parte financiera. El movimiento tiene para respaldar lo que haga falta”.

A su vez, Carlos Rejala apuntó acompañado de integrantes de su movimiento: “Somos la verdadera y única oposición, queremos marcar un nuevo rumbo, todo el pueblo sabe cuál es la única verdad y venimos a cumplir con el hincha para soñar con un nuevo Cerro, despertar a ese gigante dormido”.

El candidato por “Cerro Nuevo” remarcó: “Mientras otros están preocupados por otras cosas, nosotros ya trabajamos por el club”. Acotó: “Nunca más paquetes y lisiados en Cerro Porteño y que nunca más sea un hospital y una ONG”.

Rejala cerró abordando lo siguiente: “El que gane las elecciones que honre el compromiso y que tenga la capacidad de gestión, con un verdadero equipo. El pueblo azulgrana merece respeto, hasta el último hincha merece respeto. La gloria la vamos a tener, la vamos a traer con mucha dedicación y trabajo”.