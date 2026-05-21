20 may. 2026
Copa Libertadores

Nacional de Jorge Bava, eliminado de la Libertadores

Nacional de Jorge Bava se retiró abucheado por su público luego de caer eliminado en fase de grupos de la Conmebol Libertadores tras empatar sin goles ante Universitario.

Mayo 20, 2026 09:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jorge Bava fue uno de los principales apuntados por el público de Nacional.

El uruguayo Nacional se despidió este miércoles de la Copa Libertadores tras igualar en casa 0-0 ante el peruano Universitario, que sigue soñando con uno de los boletos a los octavos de final que otorgará el grupo B.

Con ese resultado, el chileno Coquimbo Unido prolongó la fiesta que comenzó un día antes al golear por 3-0 a Deportes Tolima y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del certamen.

En la última fecha, los colombianos viajarán a Perú donde deberán defender los dos puntos de ventaja ante un Universitario que sabe que sumando de a tres avanzará a octavos.

Nacional, mientras tanto, recibirá al ya clasificado Coquimbo buscando una victoria que al menos le permita jugar la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

En el estadio Gran Parque Central, los uruguayos estaban obligados a ganar y poco hicieron para conseguirlo.

El Tricolor nunca estuvo claro en su juego y tuvo muchas dificultades para habilitar a Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, controlados de principio a fin por los centrales Anderson Santamaría, Williams Riveros y Cain Fara.

Disparos lejanos de Juan Cruz de los Santos, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos fueron las más claras de un equipo que comenzó a cerrar un semestre para el olvido.

En los primeros meses del año, Nacional perdió la Supercopa Uruguaya con Peñarol, cayó en el Clásico del Torneo Apertura, finalizó séptimo en dicho certamen y quedó afuera de la Copa Libertadores.

Del otro lado, el entrenador argentino Héctor Cúper selló un muy buen debut, teniendo en cuenta sus pocos días de trabajo en Universitario y el empate conseguido como visitante para seguir vivo en la Copa Libertadores y soñando con avanzar.

El conjunto peruano defendió de gran manera y dejó escapar la victoria por su falta de puntería para sentenciar sobre el final.

Jairo Concha y Lisandro Alzugaray complicaron a la defensa del Tricolor cada vez que tuvieron oportunidad, al igual que lo hizo el centrocampista Martín Pérez Guedes.

Sin tiempo para más, el partido se fue con un empate 0-0 que mantuvo con vida a Universitario y profundizó la crisis de Nacional.

- Ficha técnica:

0.Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (m.46, Nicolás López), Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia (m.84, Tomás Verón Luppi), Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez (m.11, Luciano Boggio), Juan Cruz de los Santos (m.70, Pavel Núñez); Maximiliano Silvera (m.70, Gonzalo Carneiro) y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Jorge Bava.

0.Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Cain Fara; Andy Polo (m.81, Edison Flores), Martín Pérez Guedes, Héctor Fertoli (m.87, Jesús Castillo), Jairo Concha (m.81, Hugo Ancajima), José Carabalí; Lisandro Alzugaray (m.81, Jorge Murrugarra) y Álex Valera.

Entrenador: Héctor Cúper.

Árbitro: El argentino Darío Herrera. Amonestó a Cain Fara.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. EFE

Jorge Bava Nacional Libertadores
Redacción D10
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