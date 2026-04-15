15 abr. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta y un heroico empate ante el Santos de Neymar

Recoleta hizo historia al rescatar un punto de Bila Velmiro ante el Santos de Neymar por la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

Abril 14, 2026 11:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta empató 1-1 ante el santos

Prensa Recoleta

El equipo alternativo de Recoleta hizo historia al rescatar un punto del mítico estadio Bila Velmiro al igualar 1-1 ante el Santos de Neymar por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Sudamericana.

Neymar abrió la cuenta a los 3 minutos de la primera parte tras una gran conexión con Gabigol para que Santos suba al marcador por 1-0.

Recoleta se dedicó a defender y salir de contragolpe, en el tramo final del primer tiempo encontraría el empate y sería de tiro penal a los 45 minutos por intermedio de Richart Ortiz.

En el complemento, Recoleta cerró muy bien los espacios para que Neymar no marque diferencias pese a que el brasileño buscó por todos los medios el gol.

Empate final de 1-1, con esto, Recoleta suma dos puntos en el Grupo F de la Conmebol Sudamericana. La próxima fecha, Recoleta jugará de local ante Deportivo Cuenca de Ecuador el martes 28 de abril a las 21:30.

Recoleta Neymar Santos
Redacción D10
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