Recoleta y un heroico empate ante el Santos de Neymar

El equipo alternativo de Recoleta hizo historia al rescatar un punto del mítico estadio Bila Velmiro al igualar 1-1 ante el Santos de Neymar por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Sudamericana.

Neymar abrió la cuenta a los 3 minutos de la primera parte tras una gran conexión con Gabigol para que Santos suba al marcador por 1-0.

Recoleta se dedicó a defender y salir de contragolpe, en el tramo final del primer tiempo encontraría el empate y sería de tiro penal a los 45 minutos por intermedio de Richart Ortiz.

En el complemento, Recoleta cerró muy bien los espacios para que Neymar no marque diferencias pese a que el brasileño buscó por todos los medios el gol.

Empate final de 1-1, con esto, Recoleta suma dos puntos en el Grupo F de la Conmebol Sudamericana. La próxima fecha, Recoleta jugará de local ante Deportivo Cuenca de Ecuador el martes 28 de abril a las 21:30.