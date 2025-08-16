Recoleta y General empataron sin goles

Con un gol de la visita anulado por el VAR en el minuto 90, Deportivo Recoleta y General Caballero empataron 0 a 0 en el estadio Ricardo Gregor, donde los canarios hacen de local.

A pesar de no haber goles ni muchas jugadas de verdadero peligro frente a los arcos, el partido resultó entretenido pues los dos equipos dejaron de lado cualquier conservadurismo y buscaron la victoria.

Los arqueros fueron las figuras del encuentro. Un par de veces cada uno, Guillén y Falcón acallaron gritos de gol con tapadas oportunas.

Quizá fue General Caballero el equipo que más cerca estuvo de llevarse la victoria. Los cambios en el arranque del segundo tiempo le dieron mayor profundidad. Llegó a marcar, claro está, pero por centímetros no subió al marcador. Hubiera sido su tercer triunfo consecutivo.