15 ago. 2025
Torneo Clausura

Recoleta y General empataron sin goles

Recoleta FC y General Caballero igualaron sin goles por la octava fecha del torneo Clausura.

Agosto 15, 2025 09:07 p. m. • 
Por Redacción D10
recoleta general caballero.jpg

Dura lucha entre jugadores de Recoleta y General Caballero.

Foto: Prensa APF

Con un gol de la visita anulado por el VAR en el minuto 90, Deportivo Recoleta y General Caballero empataron 0 a 0 en el estadio Ricardo Gregor, donde los canarios hacen de local.

A pesar de no haber goles ni muchas jugadas de verdadero peligro frente a los arcos, el partido resultó entretenido pues los dos equipos dejaron de lado cualquier conservadurismo y buscaron la victoria.

Los arqueros fueron las figuras del encuentro. Un par de veces cada uno, Guillén y Falcón acallaron gritos de gol con tapadas oportunas.

Quizá fue General Caballero el equipo que más cerca estuvo de llevarse la victoria. Los cambios en el arranque del segundo tiempo le dieron mayor profundidad. Llegó a marcar, claro está, pero por centímetros no subió al marcador. Hubiera sido su tercer triunfo consecutivo.

Torneo Clausura Recoleta General Caballero
Redacción D10
