11 oct. 2025
Torneo Clausura
Tembetary vs. Libertad: Paso a paso
Tembetary recibe a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Luis Alfonso Giagni.
Octubre 11, 2025 08:26 p. m. •
Por
Redacción D10
Tembetary enfrenta a Libertad en Villa Elisa.
Tembetary
2 de Mayo
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Tembetary y Libertad se miden en Villa Elisa
El descendido Tembetary quema sus últimos cartuchos en Primera División recibiendo este sábado en Villa Elisa a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 11:14 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Importante victoria de Sportivo Trinidense
Sportivo Trinidense se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2-0 a General Caballero de JLM.
Octubre 10, 2025 10:16 p. m.
Torneo Clausura
Por continuar en la senda victoriosa
Olimpia visita a Recoleta, en Itauguá, buscando hilar su tercer triunfo seguido.
Octubre 10, 2025 08:01 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Triqui recibe a un rival necesitado
Trinidense recibirá esta noche, desde las 20:00, a General Caballero en el estadio Martín Torres, en un partido en el que ambos equipos tienen intereses muy diferentes.
Octubre 10, 2025 07:46 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Canje de entradas para el clásico
Octubre 09, 2025 07:46 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Pódcast: Guaraní y Cerro Porteño siguen luchando codo a codo
En Hora Deportiva hablamos de una fecha más del torneo Clausura que sigue teniendo a Guaraní y Cerro Porteño luchando palmo a palmo.
Octubre 08, 2025 10:23 a. m.
·
Redacción D10
