Franciso Arce palpita el superclásico

Francisco Chiqui Arce vivirá el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia este domingo a las 17:30 en La Nueva Olla como un aficionado más, con el detalle de haber sido entrenador campeón en ambas instituciones.

La opinión del Chiqui sobre lo que será este partido es la siguiente: “La tabla dice una cosa, pero la realidad es que ninguno ha plasmado un fútbol sólido, por eso pienso que va a ser un clásico parejo”, reflexionó.

Sobre su experiencia habiendo estado como entrenador en ambos clubes tiene una gran coincidencia, pero también diferencias. “Ninguno se achica, estando en los dos frentes te puedo decir que puertas adentro hay confianza en las armas de uno. Sentí más la presión de mi pueblo. En Olimpia tuve respaldo desde el primer día porque confiaron en mi cuerpo técnico para lograr lo que finalmente conseguimos en el 2015", detalló.

Por último manifestó que Cerro Porteño buscará proponer desde el inicio. “Por la necesidad y por ser local Cerro Porteño va a tomar la iniciativa. Cerro tiene una manera de jugar histórica que motiva a la gente”, cerró.