16 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Franciso Arce palpita el superclásico

Francisco Arce, ex entrenador de Cerro Porteño y Olimpia, opinó sobre lo que será el superclásico de este domingo y su experiencia vivida en ambas instituciones.

Octubre 16, 2025 01:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce, director técnico de fútbol.

Francisco Chiqui Arce vivirá el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia este domingo a las 17:30 en La Nueva Olla como un aficionado más, con el detalle de haber sido entrenador campeón en ambas instituciones.

La opinión del Chiqui sobre lo que será este partido es la siguiente: “La tabla dice una cosa, pero la realidad es que ninguno ha plasmado un fútbol sólido, por eso pienso que va a ser un clásico parejo”, reflexionó.

Sobre su experiencia habiendo estado como entrenador en ambos clubes tiene una gran coincidencia, pero también diferencias. “Ninguno se achica, estando en los dos frentes te puedo decir que puertas adentro hay confianza en las armas de uno. Sentí más la presión de mi pueblo. En Olimpia tuve respaldo desde el primer día porque confiaron en mi cuerpo técnico para lograr lo que finalmente conseguimos en el 2015", detalló.

Por último manifestó que Cerro Porteño buscará proponer desde el inicio. “Por la necesidad y por ser local Cerro Porteño va a tomar la iniciativa. Cerro tiene una manera de jugar histórica que motiva a la gente”, cerró.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Fútbol Paraguayo
“Fueron momentos muy complicados”, recordó Bruno Valdez
Desde la llegada de Jorge Bava al banquillo de Cerro Porteño, Bruno Valdez volvió a tener minutos y se perfila para ser titular ante Olimpia. El defensa recordó que “fueron momentos muy complicados” cuando no era tenido en cuenta por el otro entrenador.
Octubre 15, 2025 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Ganar de local es “un compromiso”, asevera Bruno Valdez
Cerro Porteño recibe a Olimpia el domingo y sonreír de local es el objetivo. “De nuestro lado hay un compromiso que tenemos”, indicó el defensa Bruno Valdez.
Octubre 15, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Están programadas las fechas 18 y 19
Este martes se programaron dos fechas más del Torneo Clausura. Guaraní y Cerro Porteño, los dos equipos que luchan por el título, se medirán en la 19ª.
Octubre 14, 2025 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios y el “penal que no existió” para Nacional
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, quedó molesto por el “penal que no existió, que para mí no existió”, que cobró Giancarlos Juliadoza a favor de Nacional.
Octubre 14, 2025 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
El presidente del 2 de Mayo, molesto con Bruno Valdez
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, salió al cruce de las declaraciones de Bruno Valdez, de Cerro Porteño, quien apuntó al campo de juego del club norteño.
Octubre 13, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Olimpia tropieza en la antesala del superclásico
Olimpia cayó 0-1 ante Recoleta en la antesala del superclásico del fútbol paraguayo. Si bien contó con más intentos para llegar al gol, fue el Canario el que se llevó los tres puntos, un triunfo histórico por tratarse del primero en juegos ligueros.
Octubre 10, 2025 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
