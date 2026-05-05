Recoleta vs. Santos: Partidazo en PJC

El duelo iniciará a las 21:30 en el estadio Río Parapití, en la previa el escenario iba a ser el Defensores. Sin embargo, el cambio ha generado gran expectativa en la zona fronteriza, donde se prevé un marco importante de público.

En el primer enfrentamiento entre ambos en esta fase de grupos, disputado en el estadio Vila Belmiro, el resultado fue un empate 1-1. En dicho partido, Neymar anotó para Santos y Richard Ortiz igualó para Recoleta. Se prevé de nuevo la presencia del astro brasileño.

CIFRA. 3 puntos para Recoleta en la Copa es el 3° del grupo. San Lorenzo tiene 5, Dpvo. Cuenca con 4 y Santos tiene 2.