05 may. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta vs. Santos: Partidazo en PJC

Pedro Juan Caballero se viste de fiesta para el partido entre Recoleta FC y Santos FC correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

Mayo 05, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Afianzado. El delantero Richard Ortiz anotó el empate en la ida.

El duelo iniciará a las 21:30 en el estadio Río Parapití, en la previa el escenario iba a ser el Defensores. Sin embargo, el cambio ha generado gran expectativa en la zona fronteriza, donde se prevé un marco importante de público.

En el primer enfrentamiento entre ambos en esta fase de grupos, disputado en el estadio Vila Belmiro, el resultado fue un empate 1-1. En dicho partido, Neymar anotó para Santos y Richard Ortiz igualó para Recoleta. Se prevé de nuevo la presencia del astro brasileño.

CIFRA. 3 puntos para Recoleta en la Copa es el 3° del grupo. San Lorenzo tiene 5, Dpvo. Cuenca con 4 y Santos tiene 2.

Copa Sudamericana Santos Recoleta
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