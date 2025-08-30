Menú
Torneo Clausura
Recoleta vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Deportivo Recoleta y 2 de Mayo chocan desde las 16:00 en el Ricardo Gregor por la décima fecha del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 30, 2025 03:18 p. m.
Promesa de buen fútbol en Campo Grande.
Recoleta
2 de Mayo
Torneo Clausura
