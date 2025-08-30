30 ago. 2025
Torneo Clausura

Recoleta vs. 2 de Mayo: Paso a paso

Deportivo Recoleta y 2 de Mayo chocan desde las 16:00 en el Ricardo Gregor por la décima fecha del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Agosto 30, 2025 03:18 p. m.
REC -2MA.png

Promesa de buen fútbol en Campo Grande.

Recoleta 2 de Mayo Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
HH.png
Torneo Clausura
Electrizante cierre en La Huerta
Promesa de buen fútbol en La Huerta, desde las 18:30, Libertad (12 puntos) recibirá a Guaraní (16) en el cierre de la jornada 9 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 25, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero.jfif
Torneo Clausura
Olimpia vuelve a tropezar en el Este
General Caballero de Juan León Mallorquín propina otro durísimo golpe a Olimpia, le ganó por 2-0 con goles de Clementino González y Miller Mareco. Esta es la tercera derrota del Franjeado en el Este del país en el mismo torneo.
Agosto 24, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
DDU_9828_62128661.jpg
Torneo Clausura
El Decano quiere volver al triunfo
Olimpia pretende romper su mala racha y levantar cabeza con victoria ante General.
Agosto 24, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_2386_1_62544781.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño recibe a Trinidense
El Ciclón ya concentra toda su energía en el plano local, donde lidera con autoridad.
Agosto 24, 2025 08:26 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEqblOW4AAE_Q5.jpeg
Torneo Clausura
Luqueño no puede con Recoleta
Sportivo Luqueño, que buscaba arrimarse a la punta, empató sin goles con Recoleta.
Agosto 23, 2025 08:23 p. m.
 · 
Redacción D10
LUQ REC.png
Torneo Clausura
Sportivo Luqueño vs. Recoleta: Paso a Paso
Luqueño y Recoleta le dan continuidad a la fecha 9 del torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto en D10.
Agosto 23, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
