19 oct. 2025
Torneo Clausura

Paridad en un emotivo superclásico

Cerro Porteño y Olimpia empataron 1-1 en el último superclásico del año. El Azulgrana no pudo aprovechar la ventaja numérica y un penal, quedando a 3 de la punta.

Octubre 19, 2025 07:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro vs. Olimpia 2.jpeg

El superclásico se disputó en un ambiente festivo copado por los hinchas del Ciclón.

Foto: Daniel Duarte

En un partido que tuvo de todo, Cerro Porteño y Olimpia igualaron 1-1 en el superclásico del fútbol paraguayo y correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

Hugo Quintana adelantó al Decano, Abel Paredes se fue expulsado en el primer tiempo, Olveira le tapó dos penales a Jonatan Torres, Ignacio Aliseda hizo la igualdad para el Ciclón y sobre el final Richard Ortiz dejó con 9 a su equipo.

EL PARTIDO. El encuentro se abrió demasiado rápido en Barrio Obrero. Desde un lateral desde la derecha Lucas Morales mandó el balón directo al área en donde Lucas Quintana se durmió y Hugo Quintana aprovechó para aplicar el cabezazo y mandar el balón al fondo de la red.

Sobre los 11’ Sebastián Ferreira consiguió ampliar el lance, pero el tanto no subió al marcador por una posición adelantada constatada en el VAR.

Cerro Porteño tenía el balón, pero no conseguía la fórmula para romper con el cerco defensivo que estableció el Decano. La visita aguardaba y esperaba el momento ideal para salir de contra.

A los 32’ se produce una acción que cambia la historia del partido, cuando Abel Paredes pierde la cabeza al ir a presionar una salida de Lucas Quintana, da un pisotón al azulgranay Juan Gabriel Benitez le muestra la tarjeta roja al franjeado. En la acción el defensor de Cerro sufrió un importante corte y debió ser sustituido.

La más clara del Ciclón en la etapa llegó sobre el final, una con un cabezazo de Gustavo Velázquez y otro con un desborde de Iturbe, pase atrás para Morel que Olveira consiguió sacar al córner.

En el complemento, Olimpia consiguió frustrar cada intención de ataque azulgrana. Sin embargo a los 72’ Héctor David Martínez no llegó a la pelota, toca a Iturbe dentro del área. El juez fue llamado por el VAR y termina sancionando penal a favor del azulgrana. Torres se encargó de la pena máxima, el primer disparo fue contenido por Olveira, pero debió repetirse por un adelantamiento. El ariete de Cerro intentó el disparo hacia el mismo lado izquierdo y nuevamente Olveira se hizo grande para desviar.

Nada le estaba saliendo al azulgrana hasta que Cecilio Domínguez manda un centro preciso que sobrepasa a Vargas y Aliseda termina cerrando para establecer el 1-1 en La Nueva Olla. Ya en tiempo de adición, Richard Ortiz también se fue expulsado, quedando el Decano con 9.

El Ciclón aceleró para buscar la victoria, pero no tuvo claridad y contundencia para quedarse con los tres puntos y proseguir su persecución al puntero del campeonato.

Redacción D10
