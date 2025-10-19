Aliseda fue autocrítico tras la paridad

Cerro Porteño y Olimpia igualaron 1-1 en el último superclásico del año, en La Nueva Olla. Este resultado perjudicó al Ciclón (33 puntos) que se encuentra en la lucha por el título del Clausura 2025, ante Guaraní (36).

El goleador del Ciclón, Iganacio Aliseda no estuvo conforme con el rendimiento del equipo y sostuvo que regalaron el primer tiempo y que en la complementaria se ajustaron detalles para poder conseguir por lo menos la igualdad y salvar la caída de local. “Salimos un poco dormidos, creo que las segundas pelotas fueron de ellos. Regalamos el primer tiempo y en el segundo hablamos en el entretiempo que había que ajustar algunas cosas y por suerte ajustamos y empatamos”, señaló Aliceda.

El delantero argentino hasta aquí ha marcado cinco goles con la camiseta azulgrana, y se puede destacar que tres de los cinco le marcó justamente al archirrival, el Franjeado.