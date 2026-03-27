Recoleta supera a Rubio Ñu y corta una extensa racha negativa

En el inicio de la jornada 13 en el estadio Ricardo Gregor, Recoleta se reencuentra con la victoria (1-0) sobre Rubio Ñu y cortó una larga racha de seis partidos sin conocer el triunfo. Por su parte, el Albiverde experimenta su segunda derrota al hilo, la anterior fue ante Ameliano y la mala noticia que volvió a la zona roja del promedio, en la línea del descenso directo.

El trámite de arranque fue muy parejo con insinuaciones esporádicas en ambas porterías. De los dos el que más chances generó fue el conjunto canario.

En el minuto 30, se produce una situación clave, la inocente expulsión de Ángel Cardozo Lucena, a raíz de una reacción ante el rival. De ahí en más Reco fue más incisivo buscando el arco rival por la vía de las pelotas largas buscando al corpulento delantero Richart Ortiz, que tuvo algunas alternativas antes de la conclusión de la primera mitad.

En el segundo periodo, el Canario arrancó con todo en búsqueda del tanto apertura y rápidamente capitalizó por intermedio de Aldo González a los 55’. El tanto fue tranquilizador y posteriormente se ocupó de resguardar la ventaja ocupando todos los espacios para evitar cualquier intención del rival y apostando al contragolpe para liquidar el partido.