Mucho en juego en la última jornada del Torneo Apertura

El Decano, que se verá las caras contra el Sportivo Luqueño, debe seguir sumando para buscar quedarse, a fin de año, como el campeón con más puntos de la temporada.

Esta posición le permitiría jugar la final de la Supercopa Paraguay contra el ganador de la Copa de Todos 2026.

CONSUELO. Por otra parte, Nacional, Cerro y Sportivo Ameliano pretenden el vicecampeonato. En este sentido, la Academia corre con ventaja, ya que batiendo a Libertad se podrá quedar con el premio consuelo del semestre.

Por otra parte, los demás equipos deberán luchar por fortalecer su promedio, apuntando a torneos internacionales del próximo año.

Y, por último, están los equipos que precisan los puntos para alejarse de la zona roja del descenso.

BENJAMINES. Los recién ascendidos a la Primera están en serios problemas. El más comprometido en esta tabla es el Sportivo San Lorenzo, que medirá fuerzas contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero. En tanto, Rubio Ñu, también en zona roja, sueña con otro golpe ante el Ciclón.