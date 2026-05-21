La Comisión de Árbitros dio a conocer la nómina para la fecha 22
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la nómina oficial de jueves de la fecha 22 del Torneo Apertura 2026, jornada que marcará el cierre oficial del campeonato.
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la nómina oficial de la fecha 22 del Torneo Apertura 2026, jornada que marcará el cierre oficial del campeonato y que tendrá partidos determinantes en búsqueda del vicecampeón.
La acción comenzará este viernes 22 de mayo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde Sportivo 2 de Mayo recibirá a Sportivo San Lorenzo en el estadio Río Parapití desde las 18:00. El encuentro contará con el arbitraje de Giancarlos Juliadoza, asistido por Esteban Testta y Juan Mendoza. Samuel Morales será el cuarto árbitro, mientras que José Méndez estará a cargo del VAR y Christian Sosa en el AVAR.
El sábado 23 tendrá dos compromisos atractivos. En primer turno, Sportivo Luqueño enfrentará al campeón Olimpia en el estadio ueno Luis Salinas desde las 16:00. Derlis López fue designado como juez principal, acompañado por Luis Onieva y Diego Silva como asistentes. Dionicio Cristaldo será el cuarto árbitro, José Armoa estará en el VAR y Héctor Balbuena en el AVAR.
Más tarde, Recoleta FC medirá a Guaraní en el estadio Ricardo Gregor desde las 18:15. Mario Díaz de Vivar impartirá justicia, junto a Roberto Cañete y José Mercado. Juan López será el cuarto árbitro, mientras que Ulises Mereles y José Villagra estarán en el VAR y AVAR, respectivamente.
La jornada dominical tendrá tres encuentros en simultáneo, todos desde las 17:00, de estos juegos surgirá el nuevo subcampeón. En Villeta, Sportivo Ameliano recibirá a Sportivo Trinidense con arbitraje de Alipio Colmán. Julio Aranda y Nadia Weiler serán los asistentes, Aldo Quiñónez el cuarto árbitro y Carlos Figueredo junto a José Cuevas estarán en el VAR y AVAR.
En barrio Obrero, Nacional enfrentará a Libertad en el estadio Arsenio Erico. Juan Gabriel Benítez fue elegido como árbitro principal, acompañado por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Marco Franco será el cuarto árbitro, con Édgar Galeano y Eduardo Britos en el sistema VAR.
Por su parte, Cerro Porteño cerrará su participación en el Apertura recibiendo a Rubio Ñu en la ueno La Nueva Olla. David Ojeda será el encargado de dirigir el compromiso, con Guido Miranda y Héctor Medina como asistentes. César Rolón estará como cuarto árbitro y Carlos Paul Benítez comandará el VAR.
La última fecha promete emociones fuertes en distintos frentes, con equipos que buscarán despedirse del campeonato con una victoria y otros que aún pelean por objetivos importantes dentro de la temporada 2026.