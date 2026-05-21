Luqueño pone a la venta entradas para medir al campeón Olimpia

La fecha final del Torneo Apertura 2026 promete un gran ambiente en la ciudad de Itauguá y el Sportivo Luqueño anunció oficialmente los precios de las entradas para el esperado compromiso frente al flamante campeón, Olimpia.

El encuentro se disputará este sábado desde las 16:00 en el Estadio Luis Salinas, escenario que albergará uno de los partidos más atractivos de la jornada final del campeonato. La dirigencia auriazul confía en una importante presencia de aficionados, tanto locales como visitantes, para acompañar el último partido del semestre.

La expectativa creció considerablemente luego de la consagración anticipada del Decano en el torneo, situación que genera un condimento especial para el enfrentamiento. A esto se suma el deseo del conjunto auriazul de cerrar la temporada con una alegría frente a uno de los equipos más poderosos del fútbol paraguayo.

En cuanto a los costos de acceso, la directiva confirmó que para el sector destinado a los visitantes los precios serán los siguientes: Preferencia Sur a G. 50.000 y Gradería Sur a G. 20.000, mientras que para los locales la Preferencia costará G. 30.000 y Gradería G. 20.0000.

Desde Luqueño consideran que el acompañamiento del público será fundamental para darle un marco especial al compromiso. Durante las últimas horas se observó un importante movimiento entre los aficionados interesados en asegurar sus localidades, anticipando una jornada de mucho colorido en las gradas.

El duelo también marcará el cierre oficial del Apertura para ambos equipos. Mientras Olimpia buscará celebrar el título con otra victoria, Luqueño intentará regalarle una satisfacción a su gente y despedirse del campeonato con una actuación destacada ante un rival de jerarquía.