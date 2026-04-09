Recoleta se estrena con empate en la Sudamericana

Deportivo Recoleta tuvo su estreno histórico en la Conmebol Sudamericana empatando 1-1 ante San Lorenzo por la fecha 1 del Grupo D del segundo torneo más importante a nivel de clubes en el continente.

Las cosas iniciaron de la mejor manera para el Canario con una situación clara de gol de Aldo González que mano a mano con el arquero remató con potencia por encima del travesaño.

Minutos más tarde, Recoleta ya concretaría su histórico primer gol en la fase de grupos del certamen. Sería por intermedio de Alan Wlk que capturó un rebote para marcar el 1-0 en el partido.

San Lorenzo reaccionó casi de inmediato y a los 17 minutos Rodrigo Auzmendi pisaría el área para terminar una muy buena jugada por el carril derecho decretando lo que sería el resultado final del compromiso.

Recoleta tuvo chances para ganarlo, así como también lo pudo haber perdido. Teniendo en cuenta el contexto, aceptable presentación del Canario en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

Por este mismo grupo, Deportivo Cuenca de Ecuador derrotó 1-0 al Santos de Brasil. Con esto, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Cuenta 3 puntos, Recoleta 1, San Lorenzo 1 y Santos 0.

La próxima fecha, Recoleta visitará a Santos el martes 14 de abril a las 21:30. Mismo horario pero un día más tarde, San Lorenzo recibirá a Cuenca.