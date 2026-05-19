19 may. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta: Por aplicar el golpe en Sudamericana

El Grupo D de la Copa Sudamericana entra en una zona decisiva y este duelo puede marcar un antes y un después. En la altura de Ecuador, Recoleta (4 puntos) medirá hoy desde las 23:00 al Deportivo Cuenca (5) en un choque que tiene mucho más que tres puntos en juego.

Mayo 19, 2026 08:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pieza clave. Allan Wlk (D) es el goleador del conjunto canario en lo que va de la temporada.

El Canario, sin duda, está siendo una agradable sorpresa en esta Copa Sudamericana, el cual es el primer torneo internacional que disputa en su historia, y ha hecho las cosas lo suficientemente bien para mantenerse en la lucha por un boleto a la siguiente ronda.

Habiendo empatado todos sus partidos hasta ahora, Recoleta está en el tercer puesto, y una victoria aquí podría verle incluso terminar la fecha en la cima de la tabla. El actual líder es San Lorenzo con 6.

CIFRA. 0-0 culminó el duelo entre Deportivo Recoleta y Cuenca en el estadio Defensores del Chaco, el pasado 28 de abril.

Copa Sudamericana Recoleta Fútbol Internacional
Redacción D10
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