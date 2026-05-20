Audax Italiano alcanza a Olimpia y Vasco en la cima

Audax Italiano venció este martes por 2-0 a Barracas Central en la penúltima jornada del grupo G de la Copa Sudamericana en un partido soso que permitió a los chilenos mantener sus opciones de clasificación y selló la eliminación del equipo argentino.

El primer gol fue obra de Daniel Pina, quien cuando la primera mitad expiraba aprovechó un despiste de la defensa de ‘el guapo’ a la salida de un córner para adelantar a su club.

Hasta ese momento, los locales llevaron la iniciativa pero sin inquietar la portería rival, mientras que la visita se arropaba en el centro del campo en busca de provocar un error y salir rápido en pos de un gol que le diera posibilidades de ganar su primer partido en esta competición.

La segunda parte comenzó con la misma tónica, con los itálicos decididos a guardar el tesoro logrado en el último minuto del primer tiempo y con Barracas tratando de cambiar el plan para lograr el empate.

Sin embargo, las opciones argentinas se comenzaron a desvanecer en el minuto 55 cuando en una decisión polémica el árbitro expulsó a Gonzalo Morales por un supuesto manotazo intencionado a un rival.

La cuesta se le hizo a partir de entonces menos empinada a Audax Italiano, pese a su mal encuentro, con numerosos errores que Barracas no supo aprovechar.

Así hasta el minuto 88, cuando un nuevo despiste de la defensa argentina permitió a Diego Coelho sentenciar el marcador con un tiro cruzado fácil desde fuera del área.

Con este resultado, y a la espera del partido que jugarán el miércoles los dos primeros del grupo -Olimpia y Vasco da Gama, ambos con siete puntos- los itálicos se jugarán el pase a la siguiente fase en Paraguay, donde necesitarán la victoria. EFE