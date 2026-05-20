19 may. 2026
Copa Sudamericana

Audax Italiano alcanza a Olimpia y Vasco en la cima

Audax Italiano venció este martes por 2-0 a Barracas Central en la penúltima jornada y alcanzó el liderato del grupo G de la Copa Sudamericana junto a Olimpia y Vasco da Gama.

Mayo 19, 2026 09:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Audax Italiano.jpg

Audax Italiano es líder del grupo junto a Olimpia y Vasco da Gama.

Audax Italiano venció este martes por 2-0 a Barracas Central en la penúltima jornada del grupo G de la Copa Sudamericana en un partido soso que permitió a los chilenos mantener sus opciones de clasificación y selló la eliminación del equipo argentino.

El primer gol fue obra de Daniel Pina, quien cuando la primera mitad expiraba aprovechó un despiste de la defensa de ‘el guapo’ a la salida de un córner para adelantar a su club.

Hasta ese momento, los locales llevaron la iniciativa pero sin inquietar la portería rival, mientras que la visita se arropaba en el centro del campo en busca de provocar un error y salir rápido en pos de un gol que le diera posibilidades de ganar su primer partido en esta competición.

La segunda parte comenzó con la misma tónica, con los itálicos decididos a guardar el tesoro logrado en el último minuto del primer tiempo y con Barracas tratando de cambiar el plan para lograr el empate.

Sin embargo, las opciones argentinas se comenzaron a desvanecer en el minuto 55 cuando en una decisión polémica el árbitro expulsó a Gonzalo Morales por un supuesto manotazo intencionado a un rival.

La cuesta se le hizo a partir de entonces menos empinada a Audax Italiano, pese a su mal encuentro, con numerosos errores que Barracas no supo aprovechar.

Así hasta el minuto 88, cuando un nuevo despiste de la defensa argentina permitió a Diego Coelho sentenciar el marcador con un tiro cruzado fácil desde fuera del área.

Con este resultado, y a la espera del partido que jugarán el miércoles los dos primeros del grupo -Olimpia y Vasco da Gama, ambos con siete puntos- los itálicos se jugarán el pase a la siguiente fase en Paraguay, donde necesitarán la victoria. EFE

Audax Italiano Barracas Central Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-SUDAMERICANA-BARRACAS-OLIMPIA
Copa Sudamericana
Olimpia impone jerarquía con gran triunfo en la Sudamericana
El Franjeado derrotó por 2-1 a Barracas Central, para acomodarse en la clasificación, serie que definirá con dos juegos en condición de local.
Mayo 06, 2026 11:10 p. m.
 · 
Guillermo Areco
FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-PALESTINO
Copa Sudamericana
Pizzichillo acerca a Montevideo City Torque a la próxima ronda
Montevideo City Torque venció este miércoles por 1-0 al chileno Palestino en el estadio Centenario y llegó a lo más alto del Grupo F de la Copa Sudamericana cuando solo quedan dos fechas por disputarse.
Mayo 06, 2026 09:35 p. m.
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-VASCO
Copa Sudamericana
Vasco da Gama remonta en Chile y se coloca líder del grupo G
El Vasco da Gama remontó y se anotó un valioso triunfo por 1-2 ante Audax Italiano en un partido frío y gris, como la lluviosa tarde que les recibió en Santiago de Chile, que le permitió escalar a la cima del grupo G de la Sudamericana.
Mayo 06, 2026 09:31 p. m.
BARRACAS VS OLIMPIA.png
Copa Sudamericana
Barracas Central vs. Olimpia: Paso a paso
Olimpia visita a Barracas Central desde las 21:00 por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Mayo 06, 2026 06:58 p. m.
IMG_4949.JPG.jpeg
Copa Sudamericana
Neymar agradece el cariño de los paraguayos
Neymar habló en zona mixta tras el empate ante Recoleta y agradeció el trato de la gente de Paraguay en Pedro Juan Caballero.
Mayo 06, 2026 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-OLIMPIA
Copa Sudamericana
Olimpia, por recuperar terreno
No puede fallar. Olimpia se presenta ante Barracas de visita desde las 21:00.
Mayo 06, 2026 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más