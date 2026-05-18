Cambios de escenarios en la Copa Sudamericana serán en Asunción

La CONMEBOL, a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones, informó oficialmente el cambio de estadio para el encuentro entre Blooming (BOL) y Carabobo (VEN), correspondiente a la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará finalmente en el estadio La Huerta este jueves 21, a partir de las 21:30, en lo que será un compromiso clave dentro del grupo.

Esta decisión se ha tomado debido a los conflictos sociales que existen en el país. CONMEBOL decidió dar seguridad a las delegaciones visitantes y sacar los partidos de los bolivianos fuera de su territorio.

Equipos afectados

Los tres partidos que debían jugar esta semana los clubes Always Ready, Independiente y Blooming en condición de local se trasladan a la capital de Paraguay. La medida obedece a los problemas sociales que existen en el país y que impiden brindar seguridad a las delegaciones. Cabe resaltar que además de La Huerta. Los estadios La Nueva Olla y el Defensores del Chaco también cuentan con la certificación aprobada para la disputas de partidos coperos.