Recoleta gana en Mallorquín y acaricia la Sudamericana

Con la obligación de ganar para acariciar un boleto a la Copa Sudamericana, Recoleta visitó el estadio Ka’arendy para chocar con el descendido General Caballero JLM que busca una despedida decorosa y que presentó variantes pensando en la semifinal por Copa Paraguay.

Wilfrido Báez abrió rápido el marcador, ya a los 9’. Lucas González ganó el fondo por la banda izquierda del ataque, se metió al área y envió el centro atrás donde el goleador no perdonó.

Posteriormente, el Canario contó con varias acciones para ampliar la ventaja pero la falta de puntería de Lucas González le privó de festejar el segundo. El Rojo por poco lo empató a los 35’, por intermedio de un cabezazo de Leonardo Rodríguez que pegó cerca de la base del poste izquierdo de Óscar Toledo.

Si bien, Humberto Ovelar ordenó varias modificaciones para el arranque del complemento, el General Caballero JLM tuvo la pelota mas no logró crear una situación neta. Tanto se enfocó en el ataque, que descuidó la defensa: en un contragolpe, Hernán Pérez puso el 0-2 que prácticamente liquidó el compromiso a los 74’.

El dueño de casa inquietó con un par de remates buscando el descuento, pero a los 81’, Hugo Sandoval aseguró los tres puntos con el 0-3. Para decorar el marcador, Gaspar Vega anotó de penal el solitario gol del local a los 89’. La victoria deja a Recoleta muy cerca de la clasificación a la Copa Sudamericana. El General Caballero JLM ahora se enfoca en la semifinal por Copa Paraguay frente a Nacional.