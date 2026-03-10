10 mar. 2026
Recoleta

Recoleta evalúa estadios para jugar la Sudamericana

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, contó que se encuentran planificando lo que será la competencia en Copa Sudamericana.

Marzo 10, 2026 
Por Redacción D10
Luis Vidal, presidente de Recoleta.

Luis Vidal, presidente del Deportivo Recoleta, comentó en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental que mantuvo una reunión con el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, buscando información necesaria para lo que será la histórica participación del equipo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El dirigente mencionó que evacuó dudas respecto al funcionamiento, sistema de pagos y también los estadios habilitados en donde poder jugar los partidos internacionales. Vidal nombró el Defensores del Chaco, La Huerta, el Arsenio Erico y también el Erico Galeano como opciones, aunque aclaró que su plan es fijar los partidos según la magnitud del rival. “La idea es recaudar bien”, dijo.

Comentó que también la intención es tener un marco bueno en un escenario acorde, dejando atrás la imagen de poco público en estadios muy grandes.

SIRVE. El dirigente canario afirmó que el equipo salvó un punto frente al Sportivo Ameliano y la objetivo en los próximos juegos es seguir sumando para no estar pendientes de la tabla de promedios.

