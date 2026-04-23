23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Conmebol pide a Infantino que acepte otra candidatura para presidir la FIFA

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, pidió este jueves en la capital ecuatoriana a Gianni Infantino que acepte ser nuevamente candidato a presidente para un nuevo periodo al frente de la FIFA, tras la culminación de su mandato en 2027.

Abril 23, 2026 06:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Domínguez Gianni Infantino

Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, este jueves en Quito.

Foto: Gentileza - Alejandro Domínguez

“En estos 10 años que hemos trabajado juntos tuvimos bajo tu liderazgo una gran transformación del fútbol. Confiamos que los próximos años que vienen deben de tener ese mismo carácter y política de seguir transformando. Entonces queremos que aceptes ser de vuelta candidato a presidente para el próximo periodo de la FIFA”, señaló Domínguez previo al 82 Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebra en Quito.

Domínguez aprovechó la ocasión y colocó una banda de capitán a Infantino. “Porque todos necesitamos de un buen capitán para juntos celebrar los goles”, dijo el directivo.

“Termina el Mundial de 2026 y comienza el de 2030, qué oportunidad que nos regala la vida que sea bajo tu presidencia”, añadió.

El presidente de la Conmebol aseguró que tienen “un gran compromiso de seguir reinvirtiendo para bien del fútbol” y que, haciendo eso, “Sudamérica va a recuperar su liderazgo en el mundo”.

“El desafío para todos nosotros será duplicar cada acción y cada éxito”, agregó.

Por su parte, Infantino dijo sentirse muy feliz de estar en Sudamérica, donde “todo se sigue desarrollando de una manera increíble, donde el fútbol es pasión, es corazón, es vida”.

Y señaló que un mundo en conflicto y dividido, el fútbol puede unir a los países. “Apelamos a todos los líderes del fútbol y políticos también a trabajar por la paz”.

Durante el congreso también habló Claudio Lovera, apoderado legal de la Conmebol, quien señaló que, tras las gestiones iniciadas desde el Congreso de la Conmebol de Chile 2017 por el denominado caso FIFAGate, se espera que las autoridades paraguayas se pronuncien la próxima semana sobre la posibilidad de recuperar dinero tras identificar perjuicios a la entidad por más de 44 millones de dólares.

Aseguró que el Ministerio Público de Paraguay ya “identificó a un grupo de personas de las que tiene la sospecha concreta de que realizaron labores de lavados de activos respecto a una porción de estos beneficios ilícitos y los vinculó a un proceso penal”.

“Es la primera vinculación a procesos penales por perjuicios patrimoniales a la Conmebol y la semana que viene fenece el plazo que tiene el Ministerio Público para pronunciarse”, destacó.

“En ese contexto, la Conmebol también está avanzando en el desarrollo de una querella en el marco de este caso, que permite a la víctima ejercer un rol procesal. Lo fundamental de este rol es que permite a la víctima, en caso de que el pronunciamiento final sea la existencia de hechos punibles y la obtención de beneficios ilícitos, plantear pretensiones de recuperación de recursos”, dijo.

Lovera añadió que, a partir de esta investigación, han surgido “nuevos elementos que van también indicando la posibilidad seria de que deban desarrollarse acciones respecto a otras conductas, siempre sobre la base de estos 44 millones de dólares perjudicados a la Conmebol”.

FIFA Conmebol Gianni Infantino Alejandro Domínguez
Redacción D10
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