Recoleta, en el Grupo D de la Sudamericana

Recoleta conforma el Grupo D de la Copa Sudamericana después del sorteo de la fase de grupos que se realizó durante la noche de este jueves en Luque.

El Canario quedó encasillado en el grupo de Santos de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Deportivo Cuenca de Ecuador. El debut del elenco amarillo en esta ronda se producirá en la primera semana de abril.

Esta es la primera participación de Recoleta en un certamen continental de esta magnitud por lo que cada partido representará un hecho histórico. El cuadro paraguayo viene de eliminar a Nacional en la ronda previa.

La fase de grupos de La Gran Conquista comenzará el próximo 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras las seis jornadas iniciales, el torneo entrará en su etapa eliminatoria con los octavos de final.

El cuadro paraguayo, que tiene las arcas muy golpeadas, se embolsará unos USD 900.000 por sus partidos en condición de local. Y por cada victoria unos USD 115.000, ya sea en casa como de visitante.

La gran final se disputará en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. La fiesta será el próximo 21 de noviembre, confirmó en la noche de este jueves el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.