Luis Vidal quiere estadios llenos en la Sudamerrcana

Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, en charla con El Extra de FALG se refirió a los escenarios para la disputa de los juegos en la Sudamericana (Santos, San Lorenzo y Cuenca).

“Nosotros vamos a modificar ante cada rival porque queremos jugar con estadios llenos. En el caso de San Lorenzo vamos a solicitar jugar en cancha de Libertad”, señaló.

Posteriormente, fue consultado sobre las posibilidades de jugar ante Santos en el estadio Río Parapití (PJC) o el Antonio Aranda (CDE), Vidal dijo: “Queremos jugar en la frontera ante Santos. Lo ideal sería en Ciudad del Este por el acercamiento a Foz de Yguazú. Pero no se descarta jugar en Pedro Juan Caballero. Esto lo vamos a confirmar en una semana”, finalizó el titular del Canario.