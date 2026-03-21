21 mar. 2026
Recoleta

Luis Vidal quiere estadios llenos en la Sudamerrcana

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, señaló que pretende jugar a estadio lleno en cada partido por la Copa Sudamericana.

Marzo 21, 2026 09:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta FC.jfif

Recoleta recibirá a equipos históricos.

Foto: Gentileza - APF

Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, en charla con El Extra de FALG se refirió a los escenarios para la disputa de los juegos en la Sudamericana (Santos, San Lorenzo y Cuenca).

“Nosotros vamos a modificar ante cada rival porque queremos jugar con estadios llenos. En el caso de San Lorenzo vamos a solicitar jugar en cancha de Libertad”, señaló.

Posteriormente, fue consultado sobre las posibilidades de jugar ante Santos en el estadio Río Parapití (PJC) o el Antonio Aranda (CDE), Vidal dijo: “Queremos jugar en la frontera ante Santos. Lo ideal sería en Ciudad del Este por el acercamiento a Foz de Yguazú. Pero no se descarta jugar en Pedro Juan Caballero. Esto lo vamos a confirmar en una semana”, finalizó el titular del Canario.

Recoleta Copa Sudamericana
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