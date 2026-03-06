El DT de Recoleta dio detalles sobre el cambio de arquero

El cambio de portero de Recoleta en la última parte del juego ante Nacional fue uno de los puntos más comentados por la afición deportiva en la noche de Copa Sudamericana que se vivió en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Jorge González, técnico de Recoleta, confesó el motivo por el cual decidió cambiar de arquero: “Un día antes les dijimos a todos los convocados que pateen dos veces a cada arquero y ahí quitamos una duda que podíamos llegar a tener”.

En contacto para el programa Fútbol a lo Grande sostuvo: “Entendimos que la técnica de Óscar (Toledo) es un poco mejor que la de Nelson (Ferreira). Se puede interpretar que el cambio fue porque Nelson tuvo un pequeño error en el gol, pero ya estaba programado internamente sin que ellos dos supieran”.

“Hoy estamos felices porque salió bien”, remarcó. “La tanda de penales no es fácil. Muchos dicen que es suerte, yo digo que también es trabajo”, añadió el entrenador del conjunto canario.

La doble competencia por la Copa Sudamericana

Con respecto a la doble competencia que ahora encarará el plantel de Recoleta, Jorge González señaló que “hay que trabajarlo bien a los chicos. Es diferente jugar en el plano local, sabiendo que vas a correr por tantos guaraníes y en el campo internacional vas a estar corriendo por tanta cantidad de dólares. Debemos seguir siendo humildes y no confundirnos”.

Por otro lado expresó que se sintió emocionado al “ver caer lágrimas de jugadores como Iván Piris, Lucho (Luis Cardozo), Juan Núñez, gente con mucha experiencia. Para algunos, seguramente el haber elegido Recoleta iba a ser el acabose de sus carreras y hoy están haciendo callar bocas”.

“Sin ellos no vamos a poder llegar muy lejos porque son ellos el sostén del grupo por la experiencia que tienen”, concluyó. Recoleta derrotó a Nacional en tanda de penales y se instaló en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.