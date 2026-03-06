06 mar. 2026
Recoleta

Luis Vidal: “Hoy Recoleta está en boca de toda América”

Luis Vidal, presidente de Recoleta, disfruta de la histórica clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Marzo 06, 2026 12:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Foto: Prensa - Recoleta

El titular del Deportivo Recoleta, Luis Vidal, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y se refirió al histórico paso que tuvo la institución amarilla, que logró su clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El humilde club paraguayo da de qué hablar a nivel internacional, pero pese a la satisfacción, el dirigente mantiene los pies sobre la tierra y apunta al torneo Apertura.

“Contento, feliz, agradecido y vamos por más. Ahora tenemos un partido clave con Ameliano y luego a esperar el sorteo. Hacer una digna campaña en Sudamericana, sin descuidar el campeonato local, porque hay antecedentes donde muchos que compitieron fueron a la B”, dijo Vidal en la 1080 AM.

“Hoy recoleta está en boca de toda América. Me sorprendió. Es positivo para el club, estar en la noticia, llaman de todos lados, es o es bueno”, agregó.

FICHAJES. Vidal reveló que podrían traer a algunos jugadores de jerarquía para afrontar la fase de grupos y reconoció que Óscar “Tacuara” Cardozo interesa a la institución. Si bien comentó que no tuvo conversación con él, dijo que si también hay interés de su parte podría cerrarse la posibilidad.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAMRUoJXIAEtoJ5.jpg
Recoleta
Luis Vidal destaca la histórica victoria ante Libertad
Luis Vidal, presidente de Recoleta, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande de la histórica victoria de Recoleta por primera vez ante Libertad.
Febrero 03, 2026 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta
Recoleta
Recoleta, de la preocupación a la felicidad
El entrenador de Recoleta, Jorge González, se mostró contento por la victoria ante Libertad. Además recordó que la etapa inicial del anterior juego le había dejado preocupado.
Febrero 03, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge González
Recoleta
Preocupado por lo mostrado por Recoleta
El entrenador de Recoleta, Jorge González, se mostró preocupado por lo demostrado por su equipo durante el primer tiempo y considera que con el empate ganó “un punto”.
Enero 30, 2026 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Marcelo Cañete.jpg
Recoleta
Marcelo Cañete, el conductor de Recoleta
El mediocampista Marcelo Cañete habló con Fútbol a lo Grande de lo que será su nueva etapa en el fútbol paraguayo con la camiseta de Recoleta.
Enero 05, 2026 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge González_58367429.png
Recoleta
Jorge González, conforme con las caras nuevas
El técnico de Recoleta FC en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande refirió su conformidad con relación a las incorporaciones de cara a los desafíos del próximo año.
Diciembre 29, 2025 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G84oDoTXsAAG4mP.jpeg
Recoleta
Hugo Sandoval asegura su continuidad en Reco
Hugo Sandoval extendió su vínculo contractual con Recoleta FC para las competencias del año entrante, confirmó ayer su representante Hugo Gaona en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.
Diciembre 26, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
