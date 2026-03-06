Luis Vidal: “Hoy Recoleta está en boca de toda América”

El titular del Deportivo Recoleta, Luis Vidal, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y se refirió al histórico paso que tuvo la institución amarilla, que logró su clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El humilde club paraguayo da de qué hablar a nivel internacional, pero pese a la satisfacción, el dirigente mantiene los pies sobre la tierra y apunta al torneo Apertura.

“Contento, feliz, agradecido y vamos por más. Ahora tenemos un partido clave con Ameliano y luego a esperar el sorteo. Hacer una digna campaña en Sudamericana, sin descuidar el campeonato local, porque hay antecedentes donde muchos que compitieron fueron a la B”, dijo Vidal en la 1080 AM.

“Hoy recoleta está en boca de toda América. Me sorprendió. Es positivo para el club, estar en la noticia, llaman de todos lados, es o es bueno”, agregó.

FICHAJES. Vidal reveló que podrían traer a algunos jugadores de jerarquía para afrontar la fase de grupos y reconoció que Óscar “Tacuara” Cardozo interesa a la institución. Si bien comentó que no tuvo conversación con él, dijo que si también hay interés de su parte podría cerrarse la posibilidad.

