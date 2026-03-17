17 mar. 2026
Recoleta

Iván Piris se pierde lo que resta de la temporada

El autor de un tanto histórico para Recoleta, de la clasificación en la Copa Sudamericana, sufrió una seria lesión de ligamentos.

Marzo 17, 2026 12:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Iván Piris (I) se rompió los ligamentos.

Foto: Prensa - Recoleta

El lateral del Deportivo Recoleta, Iván Piris, es una baja sensible para el equipo canario, ya que sufrió una lesión de ligamentos cruzados, según confirmó este martes el presidente de la institución Luis Vidal.

Piris había convertido el último penal para el Reco, que le dio la clasificación al equipo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en el lance frente al Sportivo Ameliano tuvo el incidente que lo obliga a pasar por cirugía.

“Iván se rompió los ligamentos, se va a operar. Quiere volver a intentar, se va a operar y tiene las puertas abiertas. Me dijo renuncio a mi salario en este tiempo, sabe que tiene las puertas abiertas. Resintió la lesión y ojalá pueda volver con nosotros”, expresó el directivo.

ELOGIOS. Vidal ponderó las condiciones de Guaraní, su próximo rival en el campeonato, y espera salir a “jugar de igual a igual. Dijo que el rendimiento ante Olimpia deja esperanza y aguarda un resultado bueno para cerrar la primera rueda del torneo Apertura.

Recoleta Iván Piris Torneo Apertura
Redacción D10
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