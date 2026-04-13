15 abr. 2026
Recoleta

Luis Vidal aguarda autorización para jugar la Sudamericana

Luis Vidal, presidente de Recoleta, no descarta jugar la Copa Sudamericana, aunque está pendiente de una autorización.

Abril 13, 2026 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Vidal

Luis Vidal tuvo minutos en el juego ante Nacional en Clausura 2025.

Foto: Captura

El presidente Luis Vidal conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la posibilidad de jugar por la Copa Sudamericana con el equipo de Recoleta. El titular de 51 años hizo historia en el plano local, aunque le valió críticas y una imposición reglamentaria, pero a nivel internacional aún muestra su intención.

“Yo me voy como dirigente esta vuelta (ante Santos). Estamos analizando todavía eso, está el tema de la autorización que es hasta la tercera fecha. Fui incluido como uno de los 5 refuerzos y va a depender mucho como se presente todo”, comentó en la 1080 AM.

“Partido a partido y vamos a esperar si llega la autorización de mi inscripción que fue hecha provisoriamente entre los 5 refuerzos que se podía. Acá la idea es que a Recoleta le vaya bien, que podamos mostrar nuestro potencial”, agregó.

El mandamás afirmó que la prioridad absoluta es el campeonato y el partido frente al Sportivo 2 de Mayo de la siguiente jornada del Apertura, pero de todas formas van a Brasil para tratar de hacer un buen papel frente al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana. Este lance será este martes 14 de abril a las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira.

Recoleta Luis Vidal Copa Sudamericana
Redacción D10
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