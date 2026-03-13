Con bajas para medir a Olimpia

El Deportivo Recoleta se prepara para lo que será su duelo de la fecha 10 del torneo Apertura 2026, en donde enfrentará al puntero del campeonato Olimpia, el sábado 14 de marzo, a las 18.30 en el estadio Defensores del Chaco.

Sobre el tema habló el presidente de la institución Luis Vidal en Fútbol a lo Grande y contó que el equipo canario se prepara para el lance, pero con algunas bajas importantes.

Allan Wlk, Junior Noguera, Iván Piris y Brian Ferreira son algunas de las bajas que tendrá el equipo canario, que buscará hacer un partido inteligente para tratar de pescar algún punto al Franjeado.

“Vamos a salir a lo de siempre, a lo que juega Recoleta. Vamos a jugar nuestro juego. Olimpia no es imbatible, mucho menos. Jugando un partido inteligente, podemos hacer un gran partido y tener un buen resultado”, expresó Vidal en la 1080 AM.