09 abr. 2026
Recoleta

En la previa “era un partido perdido”, dijo el DT de Recoleta

Recoleta logró un gran punto frente a San Lorenzo de Almagro en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su entrenador Jorge González dijo que en la previa, “ante los ojos de todos podríamos decir que era un partido perdido”.

Abril 09, 2026 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta

Recoleta comenzó ganando frente al San Lorenzo argentino.

Foto: Gentileza - Recoleta

De los equipos que componen el Grupo D, Recoleta era el único que no había jugado esta fase de Copa Sudamericana y el miércoles se estrenó ante el San Lorenzo de Almagro. “Sabíamos de la responsabilidad que teníamos, los chicos la entendieron bastante bien”, dijo su entrenador Jorge González.

“Estamos en condiciones de decir que somos los benjamines del torneo. Ante los ojos de todos podríamos decir que era un partido perdido y eso tratamos de mentalizar a los chicos diciéndoles que no perdemos nada si y tratamos de ganar el encuentro. Queríamos sumar muchas más alegrías y ellos se comprometieron, lo lograron. Hicimos un lindo gol al inicio del encuentro”, añadió.

El técnico destacó parte del juego desarrollado por Recoleta que estuvo cerca de llevarse el triunfo. “Al final casi tuvimos la victoria, pero por algo el arquero (Orlando) Gill está en la Selección”, apuntó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Ahora por el campeonato internacional toca visitar al Santos de Neymar. “Terrible, pero con una gran alegría, una gran responsabilidad. Estos son los partidos que ellos querían jugar”, sentenció.

Recoleta Copa Sudamericana
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