Luis Vidal: “No necesito figuretear”

Luis Vidal, presidente de Recoleta, charló este mediodía en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM y se refirió a las chances de tener minutos como futbolista en la Conmebol Sudamericana defendiendo la camiseta del elenco funebrero.

Vidal expresó que la idea está, pero que tendría que averiguar si la Conmebol no se lo impide. “Tengo mis dudas si puedo jugar o no la Sudamericana, tengo que preguntar bien si puedo jugar o no. Veo mucha maldad y no se si hace falta que lo haga”, arrancó diciendo.

Luis Vidal había tenido minutos en la última fecha del torneo Clausura 2025 ingresando en el tramo final del compromiso disputado ante Nacional (0-0) estableciendo el récord de ser el futbolista más longevo en disputar un partido de Primera División con 51 años.

Hoy, ya con 52 años, va por otro récord internacional disputando algunos minutos en la Conmebol Sudamericana con Recoleta. El entrenador Jorge González había manifestado que está “tratando de convencer” a Luis Vidal para inscribirse en la lista de buena fe y estar disponible para jugar el certamen internacional. “Estoy bien en la función de presidente no se si voy a jugar la Sudamericana”, declaró en FALG.

Por último aclaró que siempre jugó al fútbol y regresar a las canchas no lo hace para llamar la atención. “No necesito figuretear, yo trabajo hace más de 20 años en mi empresa. En su momento volví a jugar en Tacuary, ascendimos y marque goles para luego jugar en Recoleta en el ascenso. Nunca nadie dijo nada, pero en Primera parece que es todo malo”, concluyó.