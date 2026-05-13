13 may. 2026
Fútbol Internacional

Alavés vence al campeón y sueña con la permanencia

Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte agarró a la Primera División del fútbol español al Deportivo Alavés, que superó por 1-0 al campeón, el FC Barcelona, que embotelló a los vitorianos en la última media hora, pero no pudo lograr el empate.

Mayo 13, 2026 06:40 p. m.
FBL-ESP-LIGA-ALAVES-BARCELONA

Alavés dio la nota y venció al Barcelona.

ANDER GILLENEA/AFP

Con este triunfo, los vascos salen de un salto de los puestos de descenso y se colocan en la posición 15 con 40 puntos, mientras que el FC Barcelona se quedó sin la posibilidad de alcanzar los cien en Liga.

Los locales comenzaron apretando junto al empuje de un Mendizorroza que vistió sus mejores galas ante la necesidad clasificatoria de los suyos, pero fue el Barcelona el que llegó con más claridad. En los primeros compases, los de Hansi Flick ya avisaron dos veces a Antonio Sivera y a una defensa a la que le costaba salir.

El Barça empujaba, pero cuando el Alavés salía con un juego más directo de lo normal, obligaba a replegar a la defensa culé, que es empleó a fondo en los primeros centros laterales de los locales.

Abde Rebbach fue el que más peligro llevó con sus conducciones y estuvo muy cerca de romper la igualada con un disparo desde fuera del área.

Fue un partido eléctrico, con poco medio campo y con mucha presencia de los jugadores de ataque de los dos equipos. Aunque tras algunas estiradas de los vascos, fue el Barcelona el que cogió el partido por los cuernos con posesiones muy largas, pero sin terminar de rematar con claridad.

Una conducción de Nahuel Tenaglia con remate del propio argentino atrapado por Szczesny, cerró una primera parte que tuvo llegadas por los dos lados.

Justo antes de que el colegiado decretara el final de la primera parte, una gran internada por la banda de Ángel Pérez, derivo en el último saque de esquina del primer acto, que dio lugar al 1-0.

Antonio Blanco cabeceó un rechace dentro del área y dejó en buena posición a Ibrahim Diabate que se hizo sitio y golpeó el balón en boca de gol para permitir soñar al Alavés.

Szczesny evitó el segundo tanto del delantero costamarfileño tras el paso por vestuarios. El guardameta despejó un cabezazo del goleador de la noche, que estuvo cerca de redondear una gran jugada de Abde Rebbach en el costado izquierdo.

El Alavés salió a morder y al Barcelona le costaba reaccionar en el terreno de juego y el que lo hizo fue Flick con tres cambios.

Con Pedri en el campo, el Barça empezó a jugar entre líneas y generó más, pero se encontró con una defensa bien plantada donde sobresalían Koski y Tenaglia en las coberturas. Tan sólo Bernal intentó sorprender antes de entrar en los últimos 15 minutos en los que ‘Mendi’ se convirtió en una caldera y también defendió.

El Alavés no se arrugó y seleccionó sus ataques sin volcarse en exceso ya que el plantel culé comenzó a empujar y a meter dentro de su área al Glorioso.

Aunque los blaugranas lo intentaron, no lograron encontrar la manera de romper la telaraña defensiva que montó el conjunto vitoriano hasta el triunfo final.

- Ficha técnica:

1 - Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada (Protesoni, min.80), Rebbach; Blanco, Denis (Ibáñez, min.64), Guridi; Toni Martínez y Diabate (Mañas, min.64).

0 - FC Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí (Espart, min.62), Cortes, Balde (Balde, min.79); Bernal (Marqués, min.87), Casadó (Pedri, min.62), Rashford, Olmo, Bardghji (Torres, min.61); y Lewandowski.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla al local Rebbach (min.81) y a los visitantes Rashford (min.46) y Cancelo (min.89).

Gol: 1-0. min. 45+1: Diabate.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 19.138 espectadores, tras agotarse las entradas. El conjunto vitoriano reconoció el título del Barcelona con un pasillo de honor. Además, los vascos disputaron el encuentro con la camiseta que conmemora el 25 aniversario de la final de la UEFA que disputaron ante el Liverpool. EFE

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