Recoleta busca dejar buenas impresiones

El juez del compromiso será el chileno Fernando Vejar, quien estará acompañado de sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como líneas y en el VAR, Juan Lara.

El Canario, en su partido debut, igualó 1 a 1 ante San Lorenzo de Almagro, de la Argentina. El estreno de Reco fue auspicioso, atendiendo el favoritismo del rival y en esta ocasión no será la excepción y se espera que el equipo paraguayo pueda dejar una buena impresión en su visita al Peixe. Por su parte, el conjunto paulista en la fecha 1 cayó por la mínima (1-0) en su visita ante el Deportivo Cuenca de Ecuador.

CIFRA. 125.000 dólares es el premio por partido ganado en fase de grupos en concepto de mérito deportivo en la Suda.