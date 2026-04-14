15 abr. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta busca dejar buenas impresiones

Recoleta FC esta noche tendrá su segunda participación en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, su rival será el poderoso Santos FC, desde las 21:30, en el estadio Vila Belmiro, ubicado en el Municipio paulista de Santos.

Abril 14, 2026 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
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Por otro festejo. Allan Wlk fue el autor del tanto canario.

El juez del compromiso será el chileno Fernando Vejar, quien estará acompañado de sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como líneas y en el VAR, Juan Lara.

El Canario, en su partido debut, igualó 1 a 1 ante San Lorenzo de Almagro, de la Argentina. El estreno de Reco fue auspicioso, atendiendo el favoritismo del rival y en esta ocasión no será la excepción y se espera que el equipo paraguayo pueda dejar una buena impresión en su visita al Peixe. Por su parte, el conjunto paulista en la fecha 1 cayó por la mínima (1-0) en su visita ante el Deportivo Cuenca de Ecuador.

CIFRA. 125.000 dólares es el premio por partido ganado en fase de grupos en concepto de mérito deportivo en la Suda.

Recoleta Copa Sudamericana Fútbol Internacional
Redacción D10
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