31 oct. 2025
Cerro Porteño

Raúl Zapag, frontal ante las agresiones

El ex presidente de Cerro habló acerca del momento dirigencial del club.

Octubre 31, 2025 08:12 a. m. • 
Por Redacción D10
zapag_17001272.jpg

Dupla dirigencial. Raúl y Juan José Zapag estuvieron al frente de Cerro por 15 años.

Foto: Archivo

Raúl Zapag, ex presidente de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó el momento de Cerro Porteño, que tendrá asamblea de elección de autoridades el próximo mes de enero del 2026.

“Es sano para el club que varios socios y vitalicios estén interesados en llevar adelante el manejo del club; solo que debe haber una responsabilidad enorme al asumir, y eso no pasa por el dinero, es una cuestión de administración y equilibrio dirigencial”, analizó Zapag con relación a las alternativas que maneja el Azulgrana.

El dirigente también refirió: “Cerro Porteño es un club enorme, de mucha administración y necesita de gente capacitada, pero lo que sí me preocupa es cómo se puede llegar a componer la directiva con tantas listas; ese equilibrio habrá que ver si se da”.

Para el ex presidente, las formas no se negocian, a lo que remarcó: “Cuando son maleducados y agresivos en los conceptos hacia el manejo dirigencial, claro que vamos a saltar, pero cuando la crítica es con educación lo vamos a aceptar. Ahora hay un Cerro Porteño diferente, institución respetada y admirada; hace un tiempo FIFA nos hizo llegar un estudio y reconocimiento como club formativo y eso está a la par de conseguir un título”.

Con respecto al juego clave ante Guaraní, Zapag sumó: “Espero que sea una gran fiesta; el entusiasmo ya se siente y les hago llegar mi apoyo. Tenemos la necesidad de comprender que es ahora cuando Cerro nos necesita a todos para lograr el objetivo”.

Raúl Zapag Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3-eVJ1WIAAcLFv.jpeg
Cerro Porteño
Los 7 fracasos de Cerro Porteño en la Copa Paraguay
La Copa Paraguay terminó por convertirse en un estigma para Cerro Porteño, equipo que no logró meterse hasta ahora en las rondas finales.
Octubre 24, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Ariel Martínez
Cerro Porteño
Alianza en el bloque opositor azulgrana
Ariel Martínez y Carlos Rejala unen fuerzas de cara a la asamblea de elección de autoridades en Cerro Porteño.
Octubre 23, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
CP.jpg
Cerro Porteño
Candidatos se posicionan
Blas Reguera negó ser parte del oficialismo y apunta a la cercanía con el socio de Cerro. Rubén Recalde, otro de los candidatos, busca formular una nueva estructura en Cerro.
Octubre 23, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
la nueva olla.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Los candidatos se posicionan
Blas Reguera y Rubén Lezcano son los dos candidatos que pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en el próximo mes de enero.
Octubre 22, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg
Cerro Porteño
Federico Carrizo, fin del ciclo en Cerro Porteño
El jugador Federico Carrizo está para dejar Cerro Porteño a fin de año. Se comenta que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva y el técnico para continuar en el club hasta fin de año.
Octubre 22, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 6.35.52 PM.jpeg
Cerro Porteño
“Hay mucha tela por cortar”
Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental y afirmó que mantiene la fe en el campeonato.
Octubre 20, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más