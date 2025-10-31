Raúl Zapag, frontal ante las agresiones

Raúl Zapag, ex presidente de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó el momento de Cerro Porteño, que tendrá asamblea de elección de autoridades el próximo mes de enero del 2026.

“Es sano para el club que varios socios y vitalicios estén interesados en llevar adelante el manejo del club; solo que debe haber una responsabilidad enorme al asumir, y eso no pasa por el dinero, es una cuestión de administración y equilibrio dirigencial”, analizó Zapag con relación a las alternativas que maneja el Azulgrana.

El dirigente también refirió: “Cerro Porteño es un club enorme, de mucha administración y necesita de gente capacitada, pero lo que sí me preocupa es cómo se puede llegar a componer la directiva con tantas listas; ese equilibrio habrá que ver si se da”.

Para el ex presidente, las formas no se negocian, a lo que remarcó: “Cuando son maleducados y agresivos en los conceptos hacia el manejo dirigencial, claro que vamos a saltar, pero cuando la crítica es con educación lo vamos a aceptar. Ahora hay un Cerro Porteño diferente, institución respetada y admirada; hace un tiempo FIFA nos hizo llegar un estudio y reconocimiento como club formativo y eso está a la par de conseguir un título”.

Con respecto al juego clave ante Guaraní, Zapag sumó: “Espero que sea una gran fiesta; el entusiasmo ya se siente y les hago llegar mi apoyo. Tenemos la necesidad de comprender que es ahora cuando Cerro nos necesita a todos para lograr el objetivo”.

