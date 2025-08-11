Ramón y Emiliano Díaz, preocupados por el rendimiento

Olimpia sufrió una dolorosa derrota de 4-0 ante Guaraní en el clásico más añejo, lo que generó un montón de críticas a la dupla técnica franjeada compuesta por Ramón y Emiliano Díaz.

“‘Estabamos confiados en que el equipo responda en lo táctico. Nos da preocupación por el resultado y la forma. La actualidad es preocupante, habrá que analizar para ver como seguir”, indicó Ramón Díaz en conferencia de prensa.

Emiliano Díaz por su parte expresó sus disculpas a la afición olimpista. “Lo que sentimos más que nada es vergüenza, no estamos acostumbrados a estas cosas. Sentimos el golpe del clásico y quiero pedirle disculpas a los hinchas”, manifestó.

Ramón remarcó que deberán tener paciencia para obtener los resultados que están buscando. “Es una lástima que no se pueda ver lo que trabajamos en la semana y lo que hacemos. Es un grupo jóven, no resulta tan fácil que se lleve a cabo y que el equipo juegue como vos queres, se necesita trabajo y paciencia”, apuntó.

Emiliano siguió con su línea autocrítica. “Fuimos un desastre todos, lo único que nos queda hacer es pedir disculpas. Ninguno estuvo a la altura, jugadores y cuerpo técnico. En lo colectivo no funcionamos hoy”, remarcó.

Por último, a Emiliano se le consultó sobre la historia de Instagram que publicó tirándole flores al Corinthians. “Mi compromiso es 100% con Olimpia. Soy una persona muy agradecida con los clubes por donde paso y siempre tengo la posibilidad de volver. Tener cariño por otro club no quiere decir que no esté comprometido con Olimpia”, cerró.