11 ago. 2025
Olimpia

Ramón y Emiliano Díaz, preocupados por el rendimiento

Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica de Olimpia, manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo tras la derrota por goleada ante Guaraní.

Agosto 11, 2025 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Gx7rDYPWMAAOOQe.jpg

Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica de Olimpia.

Olimpia sufrió una dolorosa derrota de 4-0 ante Guaraní en el clásico más añejo, lo que generó un montón de críticas a la dupla técnica franjeada compuesta por Ramón y Emiliano Díaz.

“‘Estabamos confiados en que el equipo responda en lo táctico. Nos da preocupación por el resultado y la forma. La actualidad es preocupante, habrá que analizar para ver como seguir”, indicó Ramón Díaz en conferencia de prensa.

Emiliano Díaz por su parte expresó sus disculpas a la afición olimpista. “Lo que sentimos más que nada es vergüenza, no estamos acostumbrados a estas cosas. Sentimos el golpe del clásico y quiero pedirle disculpas a los hinchas”, manifestó.

Ramón remarcó que deberán tener paciencia para obtener los resultados que están buscando. “Es una lástima que no se pueda ver lo que trabajamos en la semana y lo que hacemos. Es un grupo jóven, no resulta tan fácil que se lleve a cabo y que el equipo juegue como vos queres, se necesita trabajo y paciencia”, apuntó.

Emiliano siguió con su línea autocrítica. “Fuimos un desastre todos, lo único que nos queda hacer es pedir disculpas. Ninguno estuvo a la altura, jugadores y cuerpo técnico. En lo colectivo no funcionamos hoy”, remarcó.

Por último, a Emiliano se le consultó sobre la historia de Instagram que publicó tirándole flores al Corinthians. “Mi compromiso es 100% con Olimpia. Soy una persona muy agradecida con los clubes por donde paso y siempre tengo la posibilidad de volver. Tener cariño por otro club no quiere decir que no esté comprometido con Olimpia”, cerró.

Olimpia Ramón Díaz Emiliano Díaz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rodrigo Coto Nogues_51554268.png
Olimpia
Abrirían sumario a Rodrigo Nogués
Óscar Vicente Scavone confirmó que hubo un altercado entre Rodrigo Nogués y Eber Aquino. Por la acción se abriría un sumario al presidente franjeado.
Agosto 05, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
hugo quintana_62374622.jpg
Olimpia
Alerta roja en Olimpia
Olimpia no se estabiliza y sigue perdiendo terreno en todos los frentes.
Agosto 05, 2025 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxcp4MjXEAAZEBr.jpg
Olimpia
Ramón y Emiliano Díaz responsabilizan al arbitraje
Ramón y Emiliano Díaz, entrenadores de Olimpia, brindaron una conferencia de prensa apuntando al penal sancionado por Juan Gabriel Benítez que inició la remontada de Cerro Porteño en el superclásico.
Agosto 03, 2025 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
GxdGm0IXUAAJAvr.jpg
Olimpia
Hugo Quintana reconoce que lo perdieron por errores propios
Hugo Quintana, el destacado del superclásico en Olimpia, reconoció que perdieron el partido ante Cerro Porteño por errores propios.
Agosto 03, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20250803_141539.jpg
Olimpia
Olimpia confirma equipo para el superclásico
Olimpia dio a conocer su equipo titular para enfrentar a Cerro Porteño en el superclásico del fútbol paraguayo.
Agosto 03, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
GkgSkyNXEAAGsx9.jpg
Olimpia
Un regreso estelar y una ausencia de peso en Olimpia
Olimpia dio a conocer la lista de viajeros a Ciudad del Este para disputar el superclásico con un regreso estelar y una sorpresiva ausencia.
Agosto 02, 2025 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más