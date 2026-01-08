Olimpia juega su primer amistoso: A qué hora y dónde ver en vivo

En el Centro de Alto Rendimiento de la Villa Olimpia el equipo franjeado disputará este jueves desde las 07:15 su primer amistoso de la pretemporada.

El rival será el Sportivo San Lorenzo que dirige Sergio Orteman, equipo recién ascendido para la temporada 2026.

El juego será transmitido en vivo a través del canal oficial de youtube de Olimpia Media.

Esta será la primera prueba del equipo que dirige el argentino Pablo Vitamina Sánchez. El probable once decano es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

Vale recordar que el segundo amistoso de Olimpia será el 15 de enero ante Sportivo Trinidense, justamente su rival en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 los primeros días de marzo.

El debut en el torneo Apertura 2026 del Franjeado será ante Guaraní, el sábado 24 o domingo 25 de enero, en el estadio Defensores del Chaco.