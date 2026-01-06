Franco Alfonso: “Voy a dejar la vida por esta camiseta”

El delantero Franco Alfonso, de 23 años de edad, fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Olimpia para las competencias del 2026. El Decano compró el 50 % del pase y firmó con el bonaerense un contrato por las próximas tres temporadas.

“Es un gran desafío para mí venir a un club tan grande, demasiado contento, (vengo) con muchas expectativas”, aseguró la flamante incorporación en su primera comparecencia al medio oficial de la entidad de Para Uno.

“Principalmente, vengo con muchas ganas, estaba muy ansioso por venir a un club tan grande, voy a dejar la vida por esta camiseta”, agregó el futbolista que viene de jugar el último semestre en Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque su ficha pertenece a River Plate.

Sobre sus cualidades futbolísticas, el ofensivo remarcó: “Soy rápido, puedo asociarme fácil con los compañeros, tengo muchas llegadas también”.

Franco Alfonso es el décimo refuerzo de Olimpia. Antes fueron anunciados: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Alan Rodríguez, Juan Vera y Bryan Bentaberry.