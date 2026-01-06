06 ene. 2026
Olimpia

Franco Alfonso: “Voy a dejar la vida por esta camiseta”

Franco Alfonso, nuevo refuerzo de Olimpia, se mostró muy feliz por su traspaso al Decano. “Voy a dejar la vida por esta camiseta”, juró.

Enero 06, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
franco alfonso.jpg

Franco Alfonso fue presentado como nuevo refuerzo de Olimpia.

Foto: Gentileza

El delantero Franco Alfonso, de 23 años de edad, fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Olimpia para las competencias del 2026. El Decano compró el 50 % del pase y firmó con el bonaerense un contrato por las próximas tres temporadas.

“Es un gran desafío para mí venir a un club tan grande, demasiado contento, (vengo) con muchas expectativas”, aseguró la flamante incorporación en su primera comparecencia al medio oficial de la entidad de Para Uno.

“Principalmente, vengo con muchas ganas, estaba muy ansioso por venir a un club tan grande, voy a dejar la vida por esta camiseta”, agregó el futbolista que viene de jugar el último semestre en Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque su ficha pertenece a River Plate.

Sobre sus cualidades futbolísticas, el ofensivo remarcó: “Soy rápido, puedo asociarme fácil con los compañeros, tengo muchas llegadas también”.

Franco Alfonso es el décimo refuerzo de Olimpia. Antes fueron anunciados: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Alan Rodríguez, Juan Vera y Bryan Bentaberry.

Olimpia Franco Alfonso River Plate
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G91UKMkXgAEjtOV.jpg
Olimpia
Olimpia continúa con los aprestos
Año nuevo, ilusión nueva. Olimpia, con 10 incorporaciones confirmadas hasta el momento, continúa entrenando a doble turno con miras a los desafíos que se vienen.
Enero 05, 2026 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
olimmp.jfif
Olimpia
Olimpia pide “reserva y preferencia” del Defensores del Chaco
Olimpia solicitó formalmente a la APF jugar todos sus partidos de local del Apertura en el Defensores del Chaco.
Enero 03, 2026 06:18 p. m.
20260103_105930.jpg
Olimpia
Olimpia retoma los trabajos y espera por más refuerzos
Tras la pausa por Año Nuevo, el plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos de pretemporada en la Villa.
Enero 03, 2026 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
vitamam.jpg
Olimpia
El sistema táctico que viene utilizando Vitamina Sánchez en Olimpia
El entrenador Pablo Sánchez viene insistiendo en la implementación de un sistema táctico en los entrenamientos de Olimpia.
Enero 02, 2026 04:40 p. m.
20260102_065007.jpg
Olimpia
Franco Alfonso, otro nuevo refuerzo de Olimpia
El atacante argentino Franco Alflnso llegó al país para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.
Enero 02, 2026 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
coto.jpg
Olimpia
La promesa de Coto Nogués al hincha de Olimpia
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, arrancó el 2026 con una promesa para el pueblo franjeado.
Enero 01, 2026 07:46 p. m.
Carga Más