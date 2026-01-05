05 ene. 2026
Olimpia

Alan Rodríguez promete dejar todo por Olimpia

Alan Rodríguez brindó sus primeras palabras como jugador de Olimpia y adelantó que dará lo mejor de sí por la camiseta franjeada.

Enero 05, 2026 10:25 a. m. • 
Por Redacción D10
G95c5FxWwAALlmO.jpg

Alan Rodríguez, nuevo jugador de Olimpia.

Alan Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Olimpia y brindó declaraciones al sitio oficial del club prometiéndole al hincha todo su compromiso.

Alan expresó toda su alegría por este gran paso en su carrera. “Contento de llegar a este gran club, por este nuevo desafío. Espero estar a la altura de esta camiseta”, arrancó diciendo.

El Coyote también adelantó que será un 2026 fantástico para Olimpia. “Va a ser un gran año individual y grupal para alcanzar todas las metas que nos propongamos”, avisó.

Por último le dejó una promesa al hincha. “Voy a dejar todo por esta camiseta y dar todo de mí para conseguir todos los objetivos”, expresó.

Alan Rodríguez Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
