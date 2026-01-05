Franco Alfonso “siempre preguntó por Olimpia”

Si bien aún Olimpia no lo presentó de manera oficial, Franco Alfonso jugará para el Decano a partir del 2026. Su agente Rodrigo Martínez confesó que “cuando Franco se enteró de la posibilidad, enseguida le gustó, siempre preguntó por Olimpia, no quería saber otra cosa y hoy está ahí”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el representante sostuvo que su jugador “está muy contento, muy feliz, sabe que llegó a un club grande, con la dimensión que tiene Olimpia. Está acostumbrado y entiende de eso”.

Antes de llegar a Olimpia, Franco Alfonso estuvo en Central Córdoba, donde coincidió con José Florentín, quien estuvo cerca de ser refuerzo en este mercado de pases. “Fueron compañeros con Florentín. Cuando se enteró del interés habló con José, le preguntó por el club y José le habló bien del club, es uno de los clubes más grandes de Paraguay. Eso lo motivó también”, acotó.

Por último, el agente del futbolista detalló que tendrá “tres años de contrato con opción de entender por un año más”. Además, Olimpia adquirió el 50% del pase y River Plate se quedó con el otro 50%.