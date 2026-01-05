05 ene. 2026
Olimpia

Franco Alfonso “siempre preguntó por Olimpia”

Franco Alfonso es otro de los refuerzos de Olimpia para el 2026, pero cuando se estaba negociando su llegada, el futbolista ya se mostraba muy entusiasmado por la posibilidad, confesó su agente.

Enero 05, 2026 11:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Franco Alfonso

Franco Alfonso, últimamente militó en Central Córdoba.

Foto: Gentileza - Franco Alfonso

Si bien aún Olimpia no lo presentó de manera oficial, Franco Alfonso jugará para el Decano a partir del 2026. Su agente Rodrigo Martínez confesó que “cuando Franco se enteró de la posibilidad, enseguida le gustó, siempre preguntó por Olimpia, no quería saber otra cosa y hoy está ahí”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el representante sostuvo que su jugador “está muy contento, muy feliz, sabe que llegó a un club grande, con la dimensión que tiene Olimpia. Está acostumbrado y entiende de eso”.

Antes de llegar a Olimpia, Franco Alfonso estuvo en Central Córdoba, donde coincidió con José Florentín, quien estuvo cerca de ser refuerzo en este mercado de pases. “Fueron compañeros con Florentín. Cuando se enteró del interés habló con José, le preguntó por el club y José le habló bien del club, es uno de los clubes más grandes de Paraguay. Eso lo motivó también”, acotó.

Por último, el agente del futbolista detalló que tendrá “tres años de contrato con opción de entender por un año más”. Además, Olimpia adquirió el 50% del pase y River Plate se quedó con el otro 50%.

Franco Alfonso Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260103_105930.jpg
Olimpia
Olimpia retoma los trabajos y espera por más refuerzos
Tras la pausa por Año Nuevo, el plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos de pretemporada en la Villa.
Enero 03, 2026 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
vitamam.jpg
Olimpia
El sistema táctico que viene utilizando Vitamina Sánchez en Olimpia
El entrenador Pablo Sánchez viene insistiendo en la implementación de un sistema táctico en los entrenamientos de Olimpia.
Enero 02, 2026 04:40 p. m.
20260102_065007.jpg
Olimpia
Franco Alfonso, otro nuevo refuerzo de Olimpia
El atacante argentino Franco Alflnso llegó al país para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.
Enero 02, 2026 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
coto.jpg
Olimpia
La promesa de Coto Nogués al hincha de Olimpia
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, arrancó el 2026 con una promesa para el pueblo franjeado.
Enero 01, 2026 07:46 p. m.
20260101_054037.jpg
Olimpia
Bryan Bentaberry es nuevo jugador de Olimpia
El uruguayo Bryan Bentaberry es nueva incorporación de Olimpia para la temporada 2026.
Enero 01, 2026 05:53 a. m.
 · 
Redacción D10
qoqqq.jpg
Olimpia
Juan Fernando Alfaro es nuevo jugador de Olimpia
Tras varios días de negociaciones, finalmente se concretó el acuerdo y el argentino Juan Fernando Alfaro se convirtió en nuevo jugador de Olimpia.
Diciembre 31, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más