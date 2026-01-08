08 ene. 2026
Olimpia

Olimpia empata en su primer amistoso

Olimpia empató ante San Lorenzo en su primer amistoso de pretemporada disputado en la Villa franjeada.

Enero 08, 2026 09:38 a. m. • 
Por Redacción D10
G-I6uI5XkAAk-p7.jpg

Olimpia y San Lorenzo igualaron en el primer amistoso de pretemporada para ambos.

Olimpia animó este jueves por la mañana su primer amistoso de pretemporada ante Sportivo San Lorenzo en la Villa Olimpia. El resultado final fue de 2-2 en un partido que tuvo dos tiempos de 35 minutos.

Pablo Vitamina Sánchez mandó en cancha en el primer tiempo a los siguientes futbolistas: Facundo Insfrán, Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbala Chalá; Richard Ortiz, Eduardo Delmás y Alejandro Silva; Rodney Redes, Tiago Caballero y Sebastián Ferreira.

Para la etapa complementaria, el entrenador argentino puso el siguiente onceno: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Lucas Ramírez y Alan Rodríguez; Luis Abreu, Juan Fernando Alfaro y Alex Franco; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso.

La primera mitad terminó con el resultado de 2-1 a favor de San Lorenzo que tuvo un gran inicio incluso ganando por 2-0 hasta que descontó Tiago Caballero. En el segundo tiempo se llegó la paridad por intermedio de Luis Abreu tras gran recuperación de Alex Franco.

Posterior a este partido amistoso que finalizó 2-2 se disputa otro encuentro con mix de titulares y juveniles.

