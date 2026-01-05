Olimpia hace oficial la contratación de Alan Rodríguez

Alan Rodríguez fue presentado este lunes de manera oficial como flamante nuevo refuerzo de Olimpia. El Coyote llega procedente de Rosario Central de Argentina, el segundo club de su carrera tras su experiencia en Cerro Porteño, institución en la cual hizo su debut en Primera División.

“Tu nueva casa, Alan. El honor de llegar y la responsabilidad de defender la camiseta del único grande del país. ¡Bienvenido a Olimpia y con todo!”, reza el primer posteo de la institución anunciando el fichaje del lateral volante de perfil zurdo.

En otro posteo, el club Olimpia comparte un video con sus mejores goles, asistencias y jugadas en Rosario Central. No se alcanzó a apreciar ninguna vinculada a su primer club, Cerro Porteño.

Los refuerzos confirmados hasta ahora en Olimpia son: Lentinelly, Gamarra, Raúl Cáceres, Ale Silva, Aníbal Chalá, Juan Alfaro, Franco Alfonso, Bryan Bentaberry, Juan Vera y Alan Rodríguez.