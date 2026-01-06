Facundo Bruera podría regresar al fútbol paraguayo

El delantero argentino Facundo Bruera, actual jugador de Barracas Central de su país, podría regresar al fútbol paraguayo, más específicamente al Olimpia, club en el cual ya estuvo hace poco.

El Decano estaría interesado en plantear el regreso de Facundo Bruera para convertirse en el undécimo refuerzo para lo que será la temporada 2026.

Bruera estuvo en Olimpia en la temporada 2023/24, previo a eso estuvo en Nacional en el 2022.

En su regreso a Argentina, Facundo Bruera jugó para San Lorenzo y Barracas Central, sin éxito en ambos conjuntos.

Olimpia ha fichado hasta el momento a 10 refuerzos, ellos son: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Ale Silva, Aníbal Chalá, Juan Alfaro, Franco Alfonso, Bryan Bentaberry, Juan Vera y Alan Rodríguez.