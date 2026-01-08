Olimpia golea en el segundo partido ante San Lorenzo

Olimpia animó dos amistosos de 70 minutos en total ante Sportivo San Lorenzo en la mañana de este jueves en la Villa Olimpia. El primero de ellos terminó igualado 2-2, mientras que el segundo fue favorable al Decano por el contundente marcador de 4-1.

Pablo Vitamina Sánchez alineó el siguiente onceno para el segundo amistoso ante San Lorenzo: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Lucas Ramírez y Alan Rodríguez; Luis Abreu, Juan Fernando Alfaro y Alex Franco; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso.

Los goles del cuadro franjeado fueron obras de Iván Leguizamón en dos oportunidades, Alex Franco y Faustino Barone. Elías Ortiz descontó para el Rayadito que dirige el uruguayo Sergio Órteman.