08 ene. 2026
Olimpia

Olimpia golea en el segundo partido ante San Lorenzo

Olimpia goleó a Sportivo San Lorenzo en el segundo partido amistoso disputado en la mañana de este jueves.

Enero 08, 2026 11:22 a. m. • 
Por Redacción D10
G-Ja4BiXkAArDKL.jpg

Iván Leguizamón y Alex Franco, mediocampistas de Olimpia.

Olimpia animó dos amistosos de 70 minutos en total ante Sportivo San Lorenzo en la mañana de este jueves en la Villa Olimpia. El primero de ellos terminó igualado 2-2, mientras que el segundo fue favorable al Decano por el contundente marcador de 4-1.

Pablo Vitamina Sánchez alineó el siguiente onceno para el segundo amistoso ante San Lorenzo: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Lucas Ramírez y Alan Rodríguez; Luis Abreu, Juan Fernando Alfaro y Alex Franco; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso.

Los goles del cuadro franjeado fueron obras de Iván Leguizamón en dos oportunidades, Alex Franco y Faustino Barone. Elías Ortiz descontó para el Rayadito que dirige el uruguayo Sergio Órteman.

Olimpia San Lorenzo Amistoso
Redacción D10
