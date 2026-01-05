Un nuevo defensor para Olimpia

Olimpia sigue anunciando contrataciones para la temporada 2026. Este lunes, además de Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry, dio la bienvenida a Juan Ángel Vera, últimamente en el Sportivo Trinidense.

“Uno de los más regulares en la temporada 2025. Nos complace anunciar la incorporación de Juan Angel Vera como nuevo futbolista del Club. Bienvenido al Campeón del Mundo”, publicó Olimpia en sus redes sociales.

José Arrúa, técnico de Trinidense, habló en Fútbol a lo Grande por Telefuturo y elogió a Vera, quien a su parece es un “zaguero para equipos grandes”, ya que siempre juega adelantado, al anticipo y va bien en el uno contra uno. “Es un zaguero muy rápido, creo que le va a ir bien en Olimpia, está preparado”, agregó.

Hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry.

El primer amistoso del equipo de Pablo Vitamina Sánchez será este jueves ante Sportivo San Lorenzo, en la Villa Olimpia.