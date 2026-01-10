10 ene. 2026
Olimpia, con buenas sensaciones

Olimpia aseguró en su cuenta de X que la práctica de fútbol realizada frente a San Lorenzo dejó “buenas sensaciones en su campamento”, tras el empate (2-2) y la victoria (4-1) en sus dos presentaciones de 70 minutos.

Enero 10, 2026 09:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan Fernando Alfaro

Juan Fernando Alfaro, uno de los rostros nuevos en Olimpia para el 2026.

Foto: Gentileza - Olimpia

El entrenador Pablo Sánchez ya dio minutos de juego a varios refuerzos, entre ellos están Juan Fernando Alfaro, Alan Rodríguez y Raúl Cáceres, los de mayor representatividad. El próximo amistoso será frente a Trinidense, el martes 13 de enero, antes de emprender viaje a tierras charrúas en donde enfrentará a Colo Colo en la Serie Río de la Plata, el 15 del corriente.

Posteriormente, el sábado cruzará el río para preparar su último encuentro de preparación contra Boca Juniors, en San Nicolás (Argentina).

NUEVA PIEL. Por otra parte, se informó ayer que el Franjeado estará negociando la renovación de contrato con la marca que le viste, a la espera de la presentación oficial de las nuevas indumentarias para las competiciones de esta temporada 2026.

Los diseños serán revelados en los días previos al debut en el Apertura frente a Guaraní. El clásico más añejo del fútbol paraguayo será uno de los partidos más importantes de la primera fecha del torneo doméstico.

