Olimpia, con buenas sensaciones

El entrenador Pablo Sánchez ya dio minutos de juego a varios refuerzos, entre ellos están Juan Fernando Alfaro, Alan Rodríguez y Raúl Cáceres, los de mayor representatividad. El próximo amistoso será frente a Trinidense, el martes 13 de enero, antes de emprender viaje a tierras charrúas en donde enfrentará a Colo Colo en la Serie Río de la Plata, el 15 del corriente.

Posteriormente, el sábado cruzará el río para preparar su último encuentro de preparación contra Boca Juniors, en San Nicolás (Argentina).

NUEVA PIEL. Por otra parte, se informó ayer que el Franjeado estará negociando la renovación de contrato con la marca que le viste, a la espera de la presentación oficial de las nuevas indumentarias para las competiciones de esta temporada 2026.

Los diseños serán revelados en los días previos al debut en el Apertura frente a Guaraní. El clásico más añejo del fútbol paraguayo será uno de los partidos más importantes de la primera fecha del torneo doméstico.

