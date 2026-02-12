Las emotivas palabras de Brahian Ayala

El Sportivo 2 de Mayo consiguió este miércoles el resultado deportivo más grande de su historia, al eliminar de la Copa Libertadores de América al Alianza Lima de Perú y anotarse en la fase 2 del certamen.

El Gallo había ganado en la ida por 1-0 y en la revancha consiguió un empate 1-1, siendo el autor del tanto histórico el futbolista Brahian Ayala, que protagonizó un momento particular. Elías Alfonso se disponía a patear y fue sustituido por Ayala, quien pidió al técnico ingresar y disparar el remate desde los 12 pasos.

“La verdad que tuve esa corazonada de querer patear el penal. Le pedí al técnico, fui yo el que le pidió al técnico entrar a patear, me concedió y pude ayudar al equipo que realmente hoy hizo un sacrificio enorme”, empezó diciendo la figura del partido a la TV.

Sin embargo, luego tuvo que hacer mención a la situación con Alfonso que no se retiró conforme del campo e incluso ni festejó el tanto convertido por su compañero.

“Él más que un amigo, es un hermano. Sé que lo va entender, lo hablamos ahí, le pedí disculpas. Tenía que entrar porque sentía esa corazonada que tenía que entrar a patear el penal”, agregó.

Sobre el cierre, el futbolista, en medio de una profunda emoción y la voz entrecortada, tiró una potente frase y resumió lo que es el sentir del paraguayo.

“Lo primero es dar la gloria a Dios. Él hizo posible esto, que nosotros estemos aquí. Somos paraguayos, nosotros es a vencer o morir. Esto es para el pedrojuanino, la ciudad, el club y toda la familia que seguro me están viendo”, cerró Ayala.

🎙️ Brahian Ayala autor del gol del empate en la clasificación del #2DeMayo ante #AlianzaLima



🗣️ “Le pedí al técnico, fui yo el que le pidió entrar a patear ese penal”



🗣️"Somos paraguayos, lo nuestro es 'Vencer o Morir' 🇵🇾🔥#AM1080 pic.twitter.com/6kwUKCTwrl — Facundo Galeano (@galeano_facug) February 12, 2026