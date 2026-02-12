12 feb. 2026
Copa Libertadores

Las emotivas palabras de Brahian Ayala

VIDEO. El autor del histórico gol de la clasificación del 2 de Mayo, tiró una potente frase tras el final del encuentro.

Febrero 12, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
HA7HoI3XwAAwe60.jpeg

Ayala emparejó las acciones desde el punto penal.

Foto: Prensa - 2 de Mayo.

El Sportivo 2 de Mayo consiguió este miércoles el resultado deportivo más grande de su historia, al eliminar de la Copa Libertadores de América al Alianza Lima de Perú y anotarse en la fase 2 del certamen.

El Gallo había ganado en la ida por 1-0 y en la revancha consiguió un empate 1-1, siendo el autor del tanto histórico el futbolista Brahian Ayala, que protagonizó un momento particular. Elías Alfonso se disponía a patear y fue sustituido por Ayala, quien pidió al técnico ingresar y disparar el remate desde los 12 pasos.

“La verdad que tuve esa corazonada de querer patear el penal. Le pedí al técnico, fui yo el que le pidió al técnico entrar a patear, me concedió y pude ayudar al equipo que realmente hoy hizo un sacrificio enorme”, empezó diciendo la figura del partido a la TV.

Sin embargo, luego tuvo que hacer mención a la situación con Alfonso que no se retiró conforme del campo e incluso ni festejó el tanto convertido por su compañero.

“Él más que un amigo, es un hermano. Sé que lo va entender, lo hablamos ahí, le pedí disculpas. Tenía que entrar porque sentía esa corazonada que tenía que entrar a patear el penal”, agregó.

Sobre el cierre, el futbolista, en medio de una profunda emoción y la voz entrecortada, tiró una potente frase y resumió lo que es el sentir del paraguayo.

“Lo primero es dar la gloria a Dios. Él hizo posible esto, que nosotros estemos aquí. Somos paraguayos, nosotros es a vencer o morir. Esto es para el pedrojuanino, la ciudad, el club y toda la familia que seguro me están viendo”, cerró Ayala.

Copa Libertadores 2 de Mayo Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HA1vAEqaMAACNhB.jpeg
Copa Libertadores
El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores
El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penales 5-3.
Febrero 11, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HAl5fRuXAAAmOdL.jpeg
Copa Libertadores
Con la fe puesta en Lima
El 2 de Mayo viaja esta mañana rumbo a Lima para la revancha de Copa.
Febrero 10, 2026 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HAcMkhZWQAAEj9f.jpeg
Copa Libertadores
La Católica da un gran paso para avanzar a la segunda fase
La Universidad Católica ecuatoriana se impuso este jueves por 0-1 al uruguayo Juventud de las Piedras en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores gracias a un gol de Jhon Chancellor.
Febrero 06, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
HAWTnJvWQAEb_-0.jpeg
Copa Libertadores
Todo el foco en la revancha
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, dijo que apuntaría todo por lograr la clasificación en la Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HAXEyf8W8AA6WJ6.jpeg
Copa Libertadores
Diego Acosta marcó “el gol más lindo” de su carrera
El golazo de Diego Acosta no solo se ganó la consideración del continente, sino también ocupa un lugar especial en la vida del jugador.
Febrero 05, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.24.24 AM.jpeg
Copa Libertadores
Ledesma resalta el resultado
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se mostró feliz tras la histórica victoria en Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más