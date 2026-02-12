12 feb. 2026
Copa Libertadores

Insólito: Penal, cambio, enojo y festejo

VIDEO. La situación que marcó el duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo y que recorre las redes tiene que ver con la situación sucedida tras el penal sancionado a favor del Gallo.

Febrero 12, 2026 10:25 a. m. • 
Por Redacción D10


Alfonso se retiró molesto con el cambio.

Corrían 68 minutos de partido cuando el portero Alejandro Duarte del Alianza Lima derriba dentro del área a Pedro Delvalle. El paraguayo cae y el juez del encuentro Flavio Rodrigues, al no ver infracción, termina siendo convocado al VAR. El árbitro revisa las imágenes y sanciona penal a favor del Gallo Norteño.

Elías Alfonso se disponía a patear el disparo, cuando desde el banco sale un llamado para que abandone el campo y permita el ingreso de Brahian Ayala. El sustituído con una clara molestia, se va no aceptando la decisión del cuerpo técnico.

Ayala le terminó rompiendo el arco a Duarte y después va corriendo al banco en donde se ve Alfonso buscando camino al asiento sin festejar el tanto. El goleador de la noche en Lima lo busca y le da un abrazo, tratando de contenerlo.

Tras el final del partido Ayala reconoció que él fue el que pidió el cambio, porque tenía una “corazonada” que debía ingresar y rematar el tiro.

Copa Libertadores 2 de Mayo Alianza Lima
Redacción D10
