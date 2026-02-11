11 feb. 2026
Copa Libertadores

El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores

El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penales 5-3.

Febrero 11, 2026 06:48 a. m. • 
Por Redacción D10
HA1vAEqaMAACNhB.jpeg

El Táchira se anotó en la segunda fase.

Foto: @Libertadores

Los dirigidos por el exmundialista Álvaro Recoba mantuvieron el dominio los 90 minutos del partido, lo que se materializó en el minuto 32 con un gol del uruguayo Rodrigo Pollero que marcó de cabeza tras un centro de Carlos Sosa.

Esto igualó el marcador global 2-2, ya que The Strongest había ganado el partido de ida por 1-2, lo que despertó las esperanzas en el conjunto aurinegro, que perdía balones por imprecisiones en la zona media, lo que obligó a Recoba a hacer un llamado de atención en uno de los descansos del encuentro.

“Andá sin miedo”, le indicó el técnico uruguayo a Adalberto Peñaranda en la primera mitad del partido.

En el minuto 44, Pollero consiguió ampliar el marcador pero el gol fue anulado por el VAR por posición adelantada.

En el segundo tiempo, los aurinegros siguieron dominando el partido, aunque con menor intensidad que en la primera parte, lo que permitió al conjunto boliviano atacar más, aunque sin oportunidad de rematar directamente al arco.

En los minutos 73, 75 y 80, Deportivo Táchira tuvo oportunidades claras de gol con remates de Luis ‘Cariaco’ González desde la mitad del área que fueron bloqueadas por Rodrigo Banegas, quien se convirtió en la figura más importante del conjunto boliviano.

En total, el Deportivo Táchira tuvo ocho tiros al arco, mientras que el conjunto boliviano solo tuvo una oportunidad clara luego de que el árbitro ordenara un penal porque el argentino Lautaro Lusnig metió la mano dentro del área para evitar un remate, sin embargo, Jesús Camargo pudo atajar el disparo de Víctor Ábrego.

Pese a que el árbitro paraguayo Derlis Fabian dio ocho minutos más de tiempo, al final el partido terminó en la tanda de penales, en los que el Táchira anotó cinco contra los tres de The Strongest.

De esta forma, el club venezolano tiene una nueva oportunidad en la Fase 2 de la Libertadores con miras a clasificarse a la fase de grupos.

Copa Libertadores Deportivo Táchira The Strongest
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-04 at 18.30.34.jpeg
Copa Libertadores
2 de Mayo vs. Alianza Lima: Paso a paso
¡HISTÓRICO! 2 de Mayo recibe en en el Río Parapití a Alianza Lima de Perú (21:30) en el partido de ida de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 04, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
G_wq4xeX0AA48S5.jpeg
Copa Libertadores
Gran expectativa en el Norte
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, pintó el panorama a horas del histórico debut del Gallo en Copa Libertadores.
Febrero 04, 2026 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G_yuEMhbUAI1g6G.jpeg
Copa Libertadores
El Gallo en la vitrina internacional
Histórico estreno del 2 de Mayo en la Libertadores ante el Alianza Lima de Perú.
Febrero 04, 2026 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HAR8tgyXEAIosRp.jpeg
Copa Libertadores
The Strongest se queda con la ida
The Strongest de Bolivia venció al Deportivo Táchira de Venezuela con la anotación de dos penales en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores.
Febrero 04, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Luis Advíncula
Copa Libertadores
Alianza Lima, con dos bajas sensibles para el juego con 2 de Mayo
Alianza Lima anunció las bajas por lesión del lateral derecho Luis Advíncula y del delantero Luis Ramos para el partido de ida de la primera fase previa de la Copa Libertadores que disputará este miércoles ante el 2 de Mayo
Febrero 03, 2026 05:36 p. m.
 · 
Redacción D10
G_uAw7KXYAAnLSi.jpeg
Copa Libertadores
Eduardo Ledesma: “Es histórico para todos”
Eduardo Ledesma resumió lo que significa el debut en la Libertadores para el Gallo Norteño.
Febrero 03, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más